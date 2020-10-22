شيخ الأزهر: الإساءة للأديان دعوة لـ«الكراهية»

عربيات ودوليات

روما- الوكالات: عبر شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب عن تنديده بمقتل مدرس في فرنسا ذبحا، معتبرا أنه «فعل إرهابي أثيم» وأضاف «في ذات الوقت، أؤكد أن الإساءة للأديان والنيل من رموزها المقدّسة تحت شعار حرية التعبير، ازدواجية فكرية ودعوة صريحة للكراهية». وجاء كلام شيخ الأزهر في خطاب ألقاه عن بُعد في روما في ساحة الكابيتول الشهيرة أمام مجموعة من كبار رجال الدين المسيحيين واليهود والبوذيين بينهم البابا فرنسيس وبطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس الأول وكبير حاخامات فرنسا حاييم كورسيا، الذين التقوا لتوقيع دعوة مشتركة إلى السلام. ووقف المشاركون دقيقة صمت تكريما لضحايا جائحة «كورونا». وقال شيخ الأزهر في خطاب ألقاه باللغة العربية «إنني كمسلم وكشيخ للأزهر الشريف، أبرأُ إلى الله تعالى وأبرّئ أحكام الدين الإسلامي الحنيف وتعاليم نبيّ الرحمة محمد -صلى الله عليه وآله وسلّم- من هذا الفعل الإرهابيّ الأثيم» وأضاف «ليس هذا الإرهابي وأمثاله يعبّرون عن دين محمد».