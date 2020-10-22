مان يونايتد «أمراء» باريس

دوليه

ضرب مان يونايتد الانكليزي مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي مرة جديدة في عقر داره «بارك دي برانس» بفوزه عليه 2-1 أول من أمس في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثامنة لمسابقة دوري ابطال أوروبا . فيما حقق يوفنتوس الإيطاليا وبرشلونة الإسباني بداية قوية بفوز الأول على دينامو كييف الاوكراني 2-0، والثاني على فيرينسفاروش المجري 5-1، في حين خطف إشبيلية الإسباني التعادل السلبي من مضيفه تشلسي الانكليزي. في المباراة الاولى سجل البرتغالي برونو فرنانديش (23 من ركلة جزاء) وماركوس راشفورد (87) هدفي مان يونايتد، والفرنسي انطوني مارسيال (55 خطأ في مرمى فريقه) هدف سان جرمان.

والخسارة هي الاولى لسان جرمان على ارضه في دور المجموعات في اخر 25 مباراة له حيث كان سجله يتضمن 19 فوزا و5 تعادلات قبل المباراة. اما خسارته الاخيرة في هذا الدور فتعود الى ديسمبر 2004 عندما سقط امام سسكا موسكو الروسي 1-3.

وفشل سان جرمان بالتالي من الثأر لخسارته امام الشياطين الحمر 1-3 قبل 18 شهرا في الدور الثاني على الملعب ذاته، مهدرا في حينها فوزه ذهابا في «أولد ترافورد» بهدفين نظيفين.

وضغط اصحاب الارض منذ صافرة البداية وتدخل حارس يونايتد الاسباني دافيد دي خيا لانقاذ مرماه من هدفين أكيدين لفريق العاصمة الفرنسية عندما طار لكرة لولبية سددها الارجنتيني انخل دي ماريا لاعب مانشستر السابق وحولها ركنية، ومنها قام دي خيا برد فعل سريع للتصدي لمحاولة الظهير الايسر لافين كيرزاوا من مسافة قريبة (11).

وفي غمرة السيطرة الباريسية على مجريات اللعب، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح يونايتد اثر اعاقة مارسيال داخل المنطقة من قبل ديالو، فانبرى لها الاختصاصي فرنانديش وتصدى لها الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، لكن الحكم امر باعادتها لأن الاخير تحرك قبل قيام البرتغالي بتسديد الركلة. وفي المحاولة الثانية نجح في ترجمتها (23)، رافعا رصيده الى 11 هدفا لصالح يونايتد من اصل 12 ركلة جزاء منذ قدومه الى الفريق في يناير الماضي.

وطار دي خيا للتصدي ببراعة لكرة كيليان مبابي القوية بعد تلاعب الاخير بمدافعين داخل المنطقة (47). وادرك سان جرمان التعادل بالنيران الصديقة عندما رفع البرازيلي نيمار ركلة ركنية حاول مارسيال تشتيتها لكنه حولها خطأ داخل مرماه (55). وكاد راشفورد يمنح التقدم لفريقه مجددا لكن نافاس ارتمى على تسديدته الزاحفة وانقذ مرماه (69).وتصدى دي خيا احد نجوم المباراة لكرة خطيرة سددها نيمار من خارج المنطقة (82). ونجح يونايتد في حسم المباراة في صالحه بعد لعبة مشتركة بين فرنانديش وبوغبا مررها الاخير على إثرها الكرة باتجاه راشفورد الذي تقدم خطوة قبل ان يطلقها قوية ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (88).

وفي المجموعة ذاتها، تغلب لايبزيغ الالماني على باشاك شهير التركي بهدفين سجلهما ظهيره الايسر الإسباني انخيلينو المعار من مانشستر سيتي الانكليزي في الدقيقتين 16 و20. وفي المجموعة الخامسة انتزع اشبيلية الاسباني بطل الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» الموسم الفائت التعادل السلبي من مضيفه تشلسي الانكليزي في الجولة الاولى أول من امس في لندن.

واعتمد النادي الاندلسي على اللعب الجماعي خلافا لاصحاب الارض الذين عولوا كثيرا على المهارات الفردية للاعبيهم ولا سيما المهاجمين منهم الذين لم يتمكنوا من حسم النتيجة في صالحهم.

وعاد الحارس السنغالي ادوار مندي بين الخشبات الثلاث بعد تعافيه من اصابة عضلية تعرض لها خلال تواجده في صفوف منتخب بلاده لخوض المباريات الدولية، فكان واثقا وتصدى لاكثر من محاولة لاشبيلية الذي لم يخسر سوى مباراتين في مختلف المسابقات.

وفي مباراة ثانية في المجموعة ذاتها بين فريقين يخوضان باكورة مشاركاتهما في المسابقة القارية، تعادل رين الفرنسي مع كراسنودار الروسي 1-1. سجل للاول سيهرو غيراسي (56 من ركلة جزاء)، وللثاني كريستيان راميريز (59).

وفي المجموعة السادسة حقق لاتسيو الإيطالي عودة ناجحة الى المسابقة التي غاب عنها منذ موسم 2007-2008، وذلك بحسمه مواجهته مع ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 3-1. وافتتح لاتسيو التسجيل بعد خطأ دفاعي لضيفه على الجهة اليسرى، فخطف الأرجنتيني خواكين كوريا الكرة ومررها الى أفضل هداف في الدوريات الأوروبية للموسم الماضي تشيرو إيموبيلي الذي أودعها الشباك. ولم ينتظر فريق المدرب سيموني إينزاغي طويلا لترجمة أفضليته الى هدف ثان بهدف سجله قلب الدفاع البرازيلي لويس فيليبي بكرة رأسية إثر ركلة ركنية من الجهة اليسرى (23)، إلا أن الهدف احتسب رسميا لحارس المرمى السويسري ماروين هيتس لأنه حول الكرة في شباكه.وعاد دورتموند الى أجواء اللقاء بفضل تسديدة صاروخية من الهداف النروجي إرلينغ هالاند (71)، لكن العاجي البديل جان دانيال أكبا أكبرو وجه له الضربة القاضية باضافة الهدف الثالث للاتسيو بتمريرة من إيموبيلي (76). وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، اعتقد زينيت سان بطرسبورغ الروسي أنه أفلت من الهزيمة على أرضه مع بروج البلجيكي وخرج متعادلا 1-1، لكن الأخير خطف الفوز 2-1 في الوقت بدل الضائع.

وفي المجموعة السابعة بدأ أندريا بيرلو مشواره كمدرب في مسابقة دوري الأبطال بفوز ثمين ليوفنتوس على مضيفه دينامو كييف 2-0 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة التي شهدت فوز استعراضيا لبرشلونة الإسباني على ضيفه فيرينسفاروش المجري 5-1.

ويدين بيرلو ويوفنتوس بالفوز الثالث من أصل خمس مواجهات لفريق «السيدة العجوز» ضد دينامو كييف (انتهت المباراة الأخرى بالتعادل)، الى اللاعب الجديد-القديم الإسباني ألفارو موراتا الذي سجل الهدفين، الأول في الدقيقة 46 بعدما تابع تسديدة للسويدي ديان كولوشيفسكي، والثاني في الدقيقة 84 بكرة رأسية بعد عرضية من الكولومبي خوان كوادرادو.

وكانت مباراة كييف التي تابعها قرابة 15 ألف مشجع من المدرجات، الرابعة فعليا لبيرلو كمدرب (مع عدم احتساب لقاء نابولي بسبب عدم حضور الأخير واحتسابه خاسرا 0-3)، وقد حقق انتصاره الثاني وجاء على حساب «معلمه» الروماني ميرتشيا لوتشيسكو الذي كان أول من منح «المايسترو» بدايته الاحترافية كلاعب قبل 25 عاما في بريشيا حين كان صانع الألعاب في السادسة عشرة من عمره.

وبانتظار المباراة المقبلة الأربعاء في تورينو ضد برشلونة، حقق «بيانكونيري» المطلوب منه في كييف رغم غياب نجمه المطلق البرتغالي كريستيانو رونالدو لاصابته بفيروس كورونا، وجلوس الأرجنتيني باولو ديبالا على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 56 قبل أن يدخل بدلا من كولوشيفسكي في لقاء شهدت بدايته إصابة قائد «السيدة العجوز» جورجيو كييليني الذي عانى من «مشكلة عضلية» بحسب بيرلو.

وعلى ملعب «كامب نو»، أكرم برشلونة وفادة ضيفه فيرينسفاروش المجري الذي يعود الى دوري المجموعات للمرة الأولى منذ موسم 1995-1996، وتحضر بأفضل طريقة للقاء كلاسيكو الدوري الإسباني المقرر السبت ضد ريال مدريد، بالفوز 5-1 بعد أربعة أيام على تلقيه هزيمته الأولى في «لا ليغا» على يد خيتافي (صفر-1).

ويشكل الفوز على الفريق المجري الذي كانت مباراته الأخيرة في دور المجموعات ضد فريق إسباني آخر هو ريال مدريد وخسر 0-2 في ديسمبر 1995، خطوة أولى لبرشلونة لكي يصالح جماهيره التواقة لاستعادة النجاحات في المسابقة التي استعصت على فريقها في الاعوام الخمسة الاخيرة، ووصل الحد بها الى مشاهدة «بلاوغرانا» يودع نسخة الموسم الماضي بخسارة مذلة وتاريخية أمام بايرن ميونيخ 2-8 في ربع النهائي. ولم تكن بداية النادي الكاتالوني سهلة أمام ضيفه المتواضع إذ كان الأخير قريبا من افتتاح التسجيل لو لم يتدخل القائم الأيسر لانقاذ الحارس البرازيلي نيتو من تسديدة مواطنه أيزاييل باربوزا (20). لكن وكالعادة، جاء الفرج لبرشلونة عبر ميسي الذي مهد الطريق أمامه بهدف من ركلة جزاء انتزعها بنفسه من البوسني عدنان كوفاتشيتش (26)، ليصبح بذلك أول لاعب في تاريخ المسابقة يجد طريقه الى الشباك في 16 موسما متتاليا. وفتح هدف ميسي الباب أمام فريقه للسيطرة بعدها على اللقاء والحصول على عدد من الفرص من أجل التعزيز استثمر إحداها أنسو فاتي في الدقيقة 42 بتسديدة «على الطاير» من داخل المنطقة بتمريرة متقنة من الهولندي فرنكي دي يونغ. وحسم برشلونة اللقاء نهائيا باضافة الهدف الثالث الذي سجله البرازيلي فيليبي كوتينيو بعد تمريرة من فاتي في لعبة بدأها ميسي على الجهة اليمنى (52)، قبل أن يسجل الضيف المجري الهدف الشرفي من ركلة جزاء تسبب بها جيرار بيكيه ما أدى الى طرده، ونفذها الأوكراني إيهور خارانتين بنجاح (70). ولم يتأثر برشلونة بالنقص العددي بل اضاف الرابع عبر البديل الشاب بيدري بعد تمريرة من البديل الآخر الفرنسي عثمان دمبيلي العائد من الإصابة (82) والذي أضاف بنفسه الخامس بتمريرة من ميسي (89).

