غنابري مصاب بـ «كورونا»

دوليه

أعلن بايرن ميونيخ الألماني عن إصابة مهاجمه الدولي الشاب سيرج غنابري بفيروس كورونا المستجد. وقال النادي البافاري أن اللاعب البالغ 25 عاما في «وضع جيد»، مشيرا الى أنه «موجود في الحجر الصحي في منزله». ولم يعط بايرن أي تفاصيل إضافية حول عواقب إصابة غنابري بفيروس «كوفيد-19» على الفريق بأكمله، أو إذا كان سيضع لاعبين آخرين في الحجر. وشارك غنابري في مباراة الدوري السبت ضد أرمينيا بيليفيلد (4-1)، ما يثير المخاوف بإمكانية أن تكون هناك حالات إيجابية أخرى في الفريق الفائز الموسم الماضي بثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري الأبطال، قبل أن يضيف لقبي الكأس السوبر الأوروبية والكأس السوبر المحلية.

