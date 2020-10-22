فرديناند: راشفورد يمكنه أن يكون من الصفوة

دوليه

قال ريو فرديناند، مدافع مان يونايتد السابق، إن مهاجم الشياطين الحمر، ماركوس راشفورد، يمكنه أن يكون من «صفوة» لاعبي العالم. وأحرز راشفورد هدفا متأخرا، ليمنح يونايتد الفوز 2-1 على باريس سان جرمان، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أول من امس. ويرى فرديناند أن راشفورد (22 عاما)، يمكنه أن يسير على نهج الهداف التاريخي للنادي، واين روني، إذا أضاف اللمسة الحاسمة إلى مهاراته، مع صغر سنه.

وأبلغ محطة (بي. تي) الرياضية «أعتقد أن الفتى قد يصبح من طراز عالمي، إذا واصل التطور.. يحتاج لإضافة حاسة القنص، وتسجيل أهداف بشتى الطرق مثل روني».

وأردف «يحرز ماركوس ويصنع أهدافا رائعة، وإذا كان يمكنه إظهار الجانب القبيح، سيتحول إلى لاعب مذهل». وخاض راشفورد أفضل مواسمه مع يونايتد، العام الماضي، حين سجل 22 هدفا في كل المسابقات.

