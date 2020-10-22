تجديد عقود بيكيه ولونغليه ودي يونغ وشتيغن

دوليه

أعلن برشلونة في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس عن تجديد عقود أربعة من ركائزه الأساسية. وجاء في تغريدة لنادي برشلونة أنّه جدد عقود جيرارد بيكيه حتى 2024 علماً أنّ الشائعات كانت تتحدث عن رغبة الهولندي رونالد كومان مدرب الفريق في إنهاء عقده منذ أسابيع قليلة فقط. وإضافة إلى بيكيه تمّ الإعلان عن تجديد عقد قلب الدفاع الآخر الفرنسي لونغليه حتى 2026 وكلذك الهولندي دي يونغ حتى 2026. أما أكثر الأخبار سعادة بالنسبة لعشاق النادي الكاتالوني فكان الإعلان عن تجديد عقد الألماني تير شتيغن حتى 2025 بعد الكثير من الأقاويل التي تحدثت عن وجود خلافات مالية بينه وبين الإدارة. وأتى الإعلان عن تجديد عقود بيكيه ولينغليه ودي يونغ وشتيغن بعد نهاية مباراة برشلونة وفيرينكفاروش المجري في افتتاح مبارياته ضمن دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بانتصار البلوغرانا بنتيجة كبيرة 5-1.

