ميلان أمام اختبار سلتيك في «الدوري الأوروبي»

دوليه

تنطلق اليوم منافسات الموسم الجديد من الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» بعد قرابة شهرين على نهاية الموسم السابق الماراثوني الذي عكره فيروس كورونا المستجد، حيث يبرز في الواجهة لقاء قمة بين ميلان الايطالي ومضيفه سلتيك الاسكتلندي، فيما تبدأ الاندية الاسبانية والانكليزية مشوارها بمباريات سهلة.

وتجمع المباراة بين ميلان وسلتيك في الجولة الاولى من المجموعة الثامنة، فريقين من المفترض أن يلتقيا في ظروف طبيعية في المسابقة القارية الاهم في دوري أبطال أوروبا، التي توج الفريق الايطالي بلقبها في سبع مناسبات فيما رفع نظيره الاسكتلندي كأسها مرة واحدة في العام 1967.

وسيعول ميلان على نجمه المتألق والمخضرم السويدي زلاتان ابراهيموفتش لقيادته الى الفوز عطفًا على الأداء المميز الذي يقدمه منذ وصوله الى ملعب «سان سيرو» لفترة ثانية في يناير الفائت. ويدخل «الروسونيري» المباراة بمعنويات عالية بعد أن حسم دربي ميلانو على حساب جاره وغريمه انتر السبت (2-1) بهدفين للـ«السلطان» ليقود الفريق الى فوزه الرابع هذا الموسم من اربع مباريات في صدارة «سيري أ».

والتقى الفريقان في ثماني مناسبات في دوري الابطال بين عامي 2004 و2013، بما فيها في الدور ثمن النهائي من موسم 2006-2007، حين تأهل الفريق الايطالي بنتيجة 1-0 من مجموع المباراتين قبل أن يمضي قدمًا ويحقق لقبه القاري الاخير.

واعتبر مدرب سلتيك الايرلندي الشمالي نيل لينون، الذي واجه ميلان اربع مرات كلاعب مع سلتيك ومرتين كمدرب ولم يحقق خلالها أي فوز (تعادلان واربع هزائم)، أن المواجهة ستكون مثيرة «انهم ميلان وهذا الاسم يحمل ثقلا كبيرًا في كرة القدم، ولا سيما كرة القدم الاوروبية». وتابع «لكن لاعبينا سيكونون متحمسين للمباراة. هكذا مباريات تستخرج الافضل منهم ونأمل أن نستفيد من عامل الارض».

وفي المباراة الاخرى من المجموعة يلتقي ليل الفرنسي مع مضيفه سبارتا براغ التشيكي.

وستكون بداية مشوار الاندية الانكليزية نسبيًا سهلة في البطولة حيث يحل أرسنال وصيف العام 2019 ضيفًا على رابيد فيينا النمسوي ضمن منافاست المجموعة الثانية التي يلتقي فيها ايضًا دوندالك الايرلندي مع ضيفه مولدي النروجي. وسيأمل فريق «المدفعجية» أن يضع خيبة أمل الموسم الماضي خلفه بعد أن خرج من ثمن النهائي أمام أولمبياكوس اليوناني بعدما فاز في المباراة الاولى خارج قواعده (1-0) قبل أن يسقط 1-2 بهدف قاتل في ملعب الامارات.

أما توتنام، جاره في شمال لندن، فيبدأ مشوراه على ارضه امام لاسك لينتس النمسوي ضمن المجموعة العاشرة، حيث سيكون أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة هذا الموسم.

وسيعول الفريق على خبرة مدربه البرتغالي جوزيه مورينييو المتوج بلقب المسابقة في مناسبتين، مع بورتو عام 2003 ومان يونايتد في 2017، اضافة الى الثنائي الناري هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين الذي يقدم مستويات هائلة مع انطلاق الدوري الممتاز هذا الموسم، اذ يتصدر الثاني ترتيب الهدافين والاول قائمة أفضل ممري التمريرات الحاسمة.

أما ليستر سيتي ثالث ممثلي انكلترا فيستقبل زوريا لوهانسك الاوكراني في المجموعة السابعة التي تضم ايضًا براغا البرتغالي وأيك أثينا اليوناني.

وبعد فوز اشبيلية على انتر الايطالي في نهائي الموسم الماضي، منح الفريق الاندلسي اسبانيا لقبها السابع في البطولة في السنوات الاحدى عشرة الاخيرة، حيث حقق هو اربعة منها، مقابل ثلاثة لأتلتيكو مدريد. الا أن هذين الفريقين يشاركان في دوري الابطال هذا الموسم وسيتركان المهمة لريال سوسييداد، فياريال وغرناطة لابقاء الكأس في اسبانيا للمرة الحادية عشرة منذ العام 2004.

ويستهل غرناطة مشواره امام مضيفه ايندهوفن الهولندي في المجموعة الخامسة، في حين يحل سوسييداد ضيفًا على رييكا الكوراتي في السادسة ويستضيف فياريال نظيره سيفاسبور التركي ضمن المجموعة التاسعة. وتأمل ايطاليا أن يمنحها نابولي أو روما او أحد المتأهلين من دوري الابطال، حيث كان انتر قريبًا الموسم الماضي،اللقب القاري. وسيحمل نابولي معه الزخم من انتصاره الكبير على أتالانتا 4-1 في «سيري أ» نهاية الاسبوع الفائت الى مباراته امام ضيفه أي زد الكمار الهولندي في المجموعة السادسة. أما روما فيستهل مشواره امام مضيفه يونغ بويز السويسري في المجموعة الاولى التي تشهد لقاء سسكا صوفيا البلغاري مع ضيفه كلوج الروماني.

