نادال سيشارك في دورة باريس

دوليه

ذكر الاسباني رافاييل نادال، المتوج مؤخرا بلقبه الثالث عشر في بطولة رولان غاروس والعشرين في بطولات الغراند سلام للتنس، انه سيشارك الشهر المقبل في دورة باريس الألف نقطة للماسترز.

ويأتي اعلان ابن الـ34 عاما عن مشاركته في دورة باريس مخالفا لما أدلى به سابقا بعد فوزه السهل في نهائي رولان غاروس على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حين أفاد بأنه قد لا يخوض أيا من الدورات المتبقية لهذا الموسم. ونشر الاسباني أول من امس صورة له على انستغرام وهو يتمرن، مرفقا اياها بتعليق «أنه موسم الملاعب المغلقة... هذه الصورة من تماريني في وقت سابق اليوم في أكاديمية رافاييل نادال»، مضيفا «ونعم... أنا أتحضر لباريس بيرسي». وستقام دورة باريس بين الثاني والثامن من نوفمبر. وبعد أن عادل الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى والمسجل باسم غريمه السويسري روجيه فيدرر، قال نادال «لا أعلم ما سأفعله بعد رولان غاروس. لا يمكنني الجزم اذا كنت سألعب مجددا أم لا في الشهرين المقبلين». ولم يسبق لنادال أن فاز بلقب دورة باريس، وتبقى أفضل نتيجة له وصوله الى النهائي مرة واحدة عام 2007 حين خسر أمام الأرجنتيني دافيد نالبانديان، فيما انسحب قبل مباراته في نصف نهائي النسخة الماضية عام 2019 أمام الكندي دينيس شابوفالوف بسبب الاصابة.

