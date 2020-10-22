إصدار التقرير المرحلي حول استدامة مونديال قطر

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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واللجنة العليا للمشاريع والارث التقرير المرحلي الأول الذي يتناول انجازات الجانبين وشراكة كأس العالم «قطر 2022» في تحقيق الالتزامات الخمسة الخاصة بالاستدامة ومن بينها حقوق الانسان، والتنوع، وحماية البيئة.

وقال فيدريكو اديشي، مدير الاستدامة والبيئة في «فيفا»: «يسعدنا أن نقدم لشركائنا والجمهور من خلال هذا التقرير لمحة عامة عن التقدم والانجاز الذي أحرزناه خلال العام الماضي في مجال استراتيجية الاستدامة الخاصة بالنسخة القادمة من حدثنا الرياضي الرئيسي. ويعكس التقرير التزامنا المشترك بالمساءلة وعزمنا الاسهام في تطوير أفضل الممارسات في مجال ادارة الاستدامة في الفعاليات الرياضية».

من جانبها، قالت المهندسة بدور المير، مديرة الاستدامة والبيئة في اللجنة العليا للمشاريع والارث: «من الرائع أن نتمكن من اطلاع المجتمع على التقدم الذي أحرزته دولة قطر والفيفا في العديد من المشاريع الهامة في مجال الاستدامة والمرتبطة باستضافة المونديال. لقد كانت الاستدامة وستبقى في صميم مشاريع البنية التحتية والخطط التشغيلية الخاصة بالبطولة. ونتطلع استناداً الى مثل هذه المبادرات الى استضافة نسخة من المونديال محايدة الكربون بالكامل، الأمر الذي سيمكننا من وضع معايير جديدة لتنظيم فعاليات وأحداث ضخمة ومستدامة، وبالتالي دعم احدى ركائز الارث التي تتطلع بطولة كأس العالم لتركه لأجيال قادمة».

بدوره أكد محمود قطب، المدير التنفيذي لادارة رعاية العمال في اللجنة العليا للمشاريع والارث، على مواصلة الالتزام تجاه ضمان معاملة كافة المشاركين في بناء ستاد ومرافق المونديال بأقصى درجات الكرامة والاحترام، وقال: «لطالما كانت صحة عمالنا وسلامتهم في مقدمة جهودنا وطليعة أهدافنا. اننا نؤمن بالدور الهام الذي يلعبه هؤلاء العمال في استعدادات قطر للترحيب بالعالم في عام 2022. وعليه، تصب رعاية عمالنا في جوهر الارث الذي تتطلع البطولة الى تركه بعد اسدال الستار على منافساتها. ونفخر بأن التغييرات الملموسة التي شهدتها معايير رعاية العمال في مشاريعنا باتت مرجعاً يحتذى به في قطر والمنطقة بأسرها».

وتتلخص أبرز الانجازات التي تطرق اليها التقرير المرحلي في مجال الاستدامة في النقاط التالية: تشغيل ستاد الجنوب بكامل طاقته، ونجاحه في تحقيق شهادة استدامة في التصميم والبناء، بالاضافة الى تجاوزه متطلبات الحصول على شهادة ادارة المنشآت المستدامة، وحصول مقر بطولة كأس العالم في الدوحة على شهادة البناء المستدام في العمليات، ليصبح بذلك أول برج اداري في قطر يحقق هذا الانجاز.

وتشغيل شبكة مترو الدوحة بكامل طاقتها، مما أسهم في تقليل الازدحام المروري، وخفض انبعاثات عوادم المركبات وتقليل التلوث الضوضائي.

ومواصلة تطبيق برنامج اللجنة العليا الخاص بمراقبة امتثال شركات المقاولات بمعايير رعاية العمال في كافة مواقع البناء، علاوة على تمديد مبادرة اللجنة العليا الخاصة بسداد رسوم توظيف العمال والتي استفاد منها 16500 عامل في مشاريع بطولة كأس العالم، و18 ألف عامل في مواقع عمل أخرى.

واطلاق أول برنامج طوعي لتعويض الانبعاثات الكربونية في المنطقة.وتقديم وزارة الداخلية في قطر بالتعاون مع فريق الأمن في اللجنة العليا دورات تدريبية في مجال الأمن وحقوق الانسان، وقد حضر الدورات أكثر من 2000 ضابط شرطة. ومشاركة أكثر من 900 فرد في دورة تدريبية عبر الانترنت ناقشت موضوع الاستدامة والفعاليات الرياضية الرئيسية.

واجراء تقييم ميداني حول تجربة الأفراد من ذوي الاعاقة خلال بطولة كأس العالم للأندية واجراء التحسينات اللازمة بناء على توصيات المشاركين في التقييم. وتفعيل نظام الفيفا لمراقبة التمييز في كافة المباريات المؤهلة لبطولة كأس العالم وعددها 168 عام 2019.

