فيدرر يعود في يناير

دوليه

لم يعد روجيه فيدرر يشعر بأي ألم في الركبة، وقال انه يتوقع العودة الى الملاعب، في بطولة أستراليا المفتوحة، المقررة في يناير المقبل. ووصل اللاعب البالغ عمره 39 عاما الى نصف النهائي، في ملبورن بارك، بداية العام الجاري، لكنه غاب عن باقي منافسات الموسم، بعد الخضوع لجراحة في الركبة اليمنى. وقال اللاعب المخضرم، الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، لمجلة «شفايتسر الستريرته» التي تصدر باللغة الألمانية «أنا في الطريق الصحيح».

وأضاف «أنا أعود بشكل تدريجي، لكني سوف أحصل على وقتي، ولا أريد أن أضع أي ضغط على نفسي.. سأشارك في بطولة عندما أكون جاهزا بنسبة 100 بالمئة».

