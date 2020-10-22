خواطر عرباوية!

محلية

كم أسعدني ما قام به النادي العربي متمثلاً بمجلس الادارة في تكريم اقطاب النادي الذين ما زلنا نحلم بهم ونتذكرهم في فرحنا وحزننا في هذا النادي العريق.. فقد رأيت مقطعين في مواقع التواصل الاجتماعي بأخذهم لكأس الأمير مع فانلة النادي القديمة التي شهدت احلى تاريخ للقلعة الخضراء في جميع الالعاب الرياضية وبالأخص كرة القدم... فقد وصل الكأس وفانلة اللاعب الكبير عبدالرحمن الدولة الى منزلة لكي يأخذ صورة تذكارية مع الكأس فكان موقفاً جميلاً لرجل جميل صنع هذا التاريخ... وبعده رأينا الكأس في منزل الصخرة السوداء اللاعب الكبير مرزوق سعيد مع فانلته الخضراء التي لا يستطيع احد ان يملأ مكانه بها منذ ان اعتزل اللعب.. فشكرا لمن اهتم وتذكر هذه القامات الكبيرة لعبا وخلقا (والله يعطيهم الصحه والعمر الطويل).

? منذ ان فزنا بكأس سمو أمير البلاد ونحن ننتظر المباراة الاولى لهم في بداية دوري الدمج (التعيس) لكي نشاهد بطل الكأس كيف يلعب بعد ان عاد الى انجازاته الكروية... ولكن من شاهد مباراتهم مع الجهراء انصدم من المستوى المتواضع للفريق ولتشكيلته ولتغيرات المدرب غير المنطقية... وكأننا سنعود الى الوراء مرة اخرى اذا ما استمر المدرب بهذا الفكر الفني العقيم... فنرجو ان نشاهد الفريق الاصلي الذي فاز بالكأس قبل شهر... فكيف تضع لاعباً هدافاً كان له الفضل (مع زملائه) في الحصول على الكأس في الاحتياط وليس كلاعب أساسي (علي خلف) كيف يمكن ان يكون في دكة الاحتياط؟

? أخيرا فقد انتقدت فريقي برشلونه وريال مدريد قبل ايام من ارتدائهم فانلتهم الثانية (التي يلعبون بها خارج ملعبهم) باللون الوردي. فقد كان للون تأثير سلبي على الجماهير التي تتابعهم وحسوا بأن اداءهم وهزيمتهم في ليلة واحدة كانت بسبب هذه الفانلة الوردية... ليأتي النادي العربي بفانلة غريبة اللون وغير الذي يعرفعها الجميع بأنها يجب ان تكون خضراء وليست بالتركواز او السماوي او الاخضر الفاتح او... ألوان لم نعرفها من قبل طوال عمرنا في النادي العربي... فإذا لا تعرفون درجة اللون الاخضر الرسمي للنادي فعليكم الاسترشاد بشعار النادي ودرجة اللون الاخضر الذي يكتسية... والله من وراء القصد.

