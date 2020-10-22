القادسية شارك الساحل والفحيحيل الصدارة

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جاءت الجولة الثانية من دوري التصنيف مغايرة تماماً للجولة الأولى، بعد أن شهدت مفاجآت عدة خلت منها الجولة السابقة، واستفاد القادسية من تعثر الكبار فتصدر المسابقة بمشاركة الفحيحيل والساحل بعد حقق ثلاثتهم الفوز في الجولتين وحصدوا 6 نقاط.

وتغلب القادسية على برقان في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على ملعب الشباب بثلاثية نظيفة سجلها سيف الحشان (51 و74)، والبرازيلي لوكاس غاوتشيو (78) في ختام الجولة التي شهدت أول من أمس أيضاً تعادل الكويت مع الشباب 1-1، والسالمية مع خيطان 2-2، وفوز التضامن على اليرموك بنتيجة 3-1، وافتتحت الجولة الاثنين بتعادل العربي مع الجهراء 1-1، وفوز الساحل على الصليبخات 3-2، والفحيحيل على كاظمة بهدف دون رد.

واستفاد القادسية من تعثر الكبار ليتصدر المسابقة بفارق الأهداف عن الساحل الثاني والفحيحيل الثالث، بينما جاء الكويت رابعاً برصيد 4 نقاط والتضامن والنصر في المركزين السادس والسابع بـ 3 نقاط، ثم السالمية والجهراء بنقطتين، ونقطة واحدة لكل من العربي والشباب وكاظمة وبرقان وخيطان، فيما يتذيل الصليبخات واليرموك ذيل الترتيب دون رصيد.

ومع أن القادسية حقق انتصاره الثاني الا أن أداء الفريق لم يرقَ الى المطلوب والمنتظر من جماهيره، خصوصاً أن الأصفر عجز عن الوصول الى مرمى منافسه في الشوط الأول رغم التغييرات التي أجراها المدرب الاسباني بابلو فرانكو على التشكيلة، والبدء بسيف الحشان والبرازيلي غاوتشيو وسلطان العنزي وسلطان صلبوخ وخالد ابراهيم الذي لم يبدؤوا المباراة السابقة أمام التضامن.

ويحسب للأصفر أنه الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة من الفرق الكبيرة، اذا خسر الكويت حامل اللقب أول نقطتين بتعادله مع الشباب في مباراة كان فيها الفريق الأزرق هو الطرف الأفضل. وتقدم الكويت بهدف عبد الله البريكي من ركلة جزاء في منتصف الشوط الأول، لكنه فشل في المحافظة على تقدمه ليخطف الشباب نقطة مستحقة في الدقيقة الأخيرة بواسطة مهاجمه البرازيلي أوسينو سيزار.

وواصل الأبيض أداءه المتذبذب في الفترة الأخيرة رغم تدعيم صفوفه بالشاب ضاحي الشمري والاسباني جي ديمبلي والمخضرم مشاري العازمي، مع العلم أن الفريق حقق انتصاراً عريضاً على خيطان في الجولة الأولى برباعية نظيفة.

ولم يكن حال السالمية أفضل من الكويت، لأنه وقع في فخ التعادل مع خيطان 2-2، سجل للسماوي باتريك فابيانو (12)، ومبارك الفنيني (16)، وأحرز هدفي خيطان جيمي سياج (40)، ومحمد عبيد (73 ركلة جزاء).

وهو التعادل الثاني للسالمية بعد الأول مع كاظمة، فيما انتزع خيطان نقطته الأولى بعد الخسارة أمام الكويت برباعية، ولا شك أنها بداية غير جيدة للجهاز الفني للسالمية بقيادة محمد المشعان الذي بات مطالباً بتحقيق الفوز في الجولة المقبلة على الصليبخات.

وعوّض التضامن خسارته في الجولة الأولى أمام القادسية 3-2، بفوزه على اليرموك بثلاثة أهداف لحامد الرشيدي (4 من ركلة جزاء) وايمانويل (15) وفيصل عجب (21)، مقابل هدف لوسام الادريسي (49 من ركلة جزاء).

الهدافون

هدفان: نابي سوماه (الفحيحيل)، حامد الرشيدي، ايمانويل (التضامن)، وسام الادريسي (اليرموك)، سيف الحشان (القادسية)، باتريك فابيانو (السالمية)، تاليسون (الساحل)، عبدالله البريكي (الكويت).

هدف واحد: عبدالله الشامي (الفحيحيل)، سيدريك هنري (العربي)، فيصل زايد، فهد الهاجري، أحمد حزام (الكويت)، دينيس سيسوجو، عدي الصيفي، فهد الأنصاري، لوكاس غاتشيو (القادسية)، فيصل عجب (التضامن)، ليو سيلفا، ماثيو هنريكي، عبدالعزيز اياد، محمد جمال (الساحل)، شبيب الخالدي (كاظمة)، مبارك الفنيني (السالمية)، محمد الربيع (برقان)، عبيد رافع، حسين الحربي (الجهراء)، أحمد الرياحي، محمد دحام (النصر)، عبدالمحسن التركماني، أوسينو سيزار (الشباب)، جيمي سياج، محمد عبيد (خيطان)، محمد العلاطي، رافاييل (الصليبخات).