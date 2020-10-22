عادل: تعادلنا بسبب الطرد الساذج

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انتقد نائب رئيس جهاز الكرة في نادي الكويت «الطرد الساذج» لمهاجم الفريق يوسف ناصر خلال مباراة الأبيض مع الشباب والتي انتهت بالتعادل 1-1. وقال عقلة في تصريح اعلامي ان الطرد كان مستحقاً وجاء بسبب سوء السلوك وأنه تسبب بشكل مباشر في تعادل الفريق، موضحاً: «عندما تلعب في آخر 10 دقائق وأنت ناقص لاعب، والفريق بذل جهداً كبيراً طوال المباراة، فإن ذلك بلا شك سيؤثر على سير المباراة»، ومشدداً على أن ادارة الأبيض لا تقبل أن يضيع مجهود الفريق بسبب هذا التصرف.

وأشاد عقلة بنادي الشباب «الذي حصل على نقطة مستحقة وكان الطرف الأفضل والأخطر في اللقاء»، مؤكداً أنه فريق مميز وممتدحاً دور الجهاز الفني بقيادة مالك جون والجهاز الاداري برئاسة جابر الزنكي.

وأضاف: «صحيح أننا لا نستحق أن نخسر في المباراة لكننا كذلك لم نكن نستحق الفوز وأعتقد أن التعادل نتيجة عادلة للفريقين»، معترفاً بوجود أخطاء كثيرة في أداء الأبيض وأن العمل في الفترة المقبلة من أجل تصحيحها مشيداً في الوقت ذاته بأداء الاسباني جي ديمبلي والفرنسي عبدول سيسوكو والوافد الجديد ضاحي الشمري.

من جهته، وصف رئيس جهاز جابر الزنكي التعادل مع الكويت بأنه «نقطة من فم الأسد». وقال الزنكي في تصريحات اعلامية أن لاعبي الشباب كانوا على قدر المسؤولية، وتمتعوا بالثقة المطلوبة من أجل العودة أمام فريق بحجم الكويت، بعد تأخرهم بهدف.

وأضاف: «العودة في المباراة بعد التأخر أمام منافس قوي، أمر يحتاج الى مجهود وعمل كبير من الجهازين الفني والاداري واللاعبين، وهو ما قدمه الشباب». وتابع: «لسنا راضين عن المستوى الذي ظهر به المحترفون حتى الآن، في ظل ثقتهم بأن محترفيهم يعدون من الأفضل في المسابقة»، مشيراً الى الهدف هو الحصول على مركز ضمن العشرة الأوائل من أجل البقاء ضمن فرق الدوري الممتاز.

