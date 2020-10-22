loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

القرين يصطدم باليرموك في «يد الأولى»

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الخميس 22 أكتوبر 2020

يخوض القرين مواجهة قوية أمام اليرموك في 06:15 مساء اليوم ضمن الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى لكرة اليد التي تشهد 4 مباريات أخرى تجمع خيطان مع الساحل في 04:30، والفحيحيل مع النصر في 08:00 وتقام المباريات الثلاث على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، فيما يلعب على صالة الشهيد فهد الاحمد التضامن مع الجهراء في 05:00، والشباب مع الصليبخات في 06:45.وتتصدر فرق القرين وخيطان والشباب الترتيب برصيد 8 نقاط، وياتي بعدها النصر والفحيحيل واليرموك 6 نقاط، والصليبخات 5 نقاط، والساحل نقطتين والجهراء نقطة، وأخيراً التضامن دون رصيد من النقاط.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة