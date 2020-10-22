القرين يصطدم باليرموك في «يد الأولى»

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يخوض القرين مواجهة قوية أمام اليرموك في 06:15 مساء اليوم ضمن الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى لكرة اليد التي تشهد 4 مباريات أخرى تجمع خيطان مع الساحل في 04:30، والفحيحيل مع النصر في 08:00 وتقام المباريات الثلاث على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، فيما يلعب على صالة الشهيد فهد الاحمد التضامن مع الجهراء في 05:00، والشباب مع الصليبخات في 06:45.وتتصدر فرق القرين وخيطان والشباب الترتيب برصيد 8 نقاط، وياتي بعدها النصر والفحيحيل واليرموك 6 نقاط، والصليبخات 5 نقاط، والساحل نقطتين والجهراء نقطة، وأخيراً التضامن دون رصيد من النقاط.

