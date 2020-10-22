«طائرة الكويت» هزم العربي ودياً

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تغلب الكويت على العربي 3-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس على صالة الأول استعدادا لاستكمال منافسات الكرة الطائرة للموسم 2019-2020 المعلق منذ شهر فبراير الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وانهى العربي الشوط الاول متقدماً 25-21، ليعود الأبيض بقوة وينهي الاشواط الثلاثة التالية لصالحه 25-15، 25-20 و25-21. وقدم «طائرة الأبيض» عرضاً لافتا بقيادة لاعبه البرازيلي الجديد ايفاندرو غويرا. ومن المفترض أن تنطلق منافسات المربع الذهبي لبطولة الدوري الأحد المقبل اذا لم تقرر اللجنة الخماسية المؤقتة لادارة الاتحاد تغيير مواعيد البطولة.