وطن النهار

فيما تتجه وزارة التربية بالعودة إلى فرض الاختبارات على الطلبة في ظل استمرار نظام التعلم عن بعد، عقد وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي صباح أمس اجتماعا مع موجهي العموم ومديري العموم بحضور وكيل الوزارة بالانابة فيصل المقصيد ووكيل التعليم العام أسامة السلطان، للوصول إلى آلية محكمة تنظم عملية الاختبارات خلال الظروف الصحية الاستثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا.

ودعا وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، إلى أهمية ايجاد آلية واضحة لعقد الاختبارات خلال العام الدراسي 2020/2021، مؤكدا ضرورة تقييم التحصيل العلمي ومستويات الطلبة في نظام «التعلم عن بعد»، مشيرا إلى أنه تم البحث في جميع الخيارات المطروحة من اختبارات تحريرية او امتحانات الكترونية محددة وفق ضوابط محكمة.

وأكد الوزير الحربي خلال الاجتماع الذي عقده أمس في قاعة الاجتماعات بمكتب وكيل التربية، أنه سيتم تقديم تصور الاربعاء المقبل فيما يخص الاختبارات بما يخدم العملية التعليمية والحفاظ على النظام التعليمي في الكويت وتحقيق العدالة والمساواة لجميع الطلبة.

وفي هذا الصعيد، علمت «النهار» من مصادرها، ان آراء قياديي التربية انقسمت بين مؤيد ومعارض على عقد الاختبارات في ظل الظروف الاستثنائية، فيما تباينت آراء المؤيدين بين الاختبارات التحريرية والالكترونية، مبينة أن المؤيدون للاختبارات التحريرية وهم الأغلبية فضلوا العودة إلى الاختبارات التقليدية مع مراعاة تقسيم أو توزيع أوقات الطلبة إلى فترات مختلفة إلى جانب تطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد المكاني وفقا لضوابط الاجراءات الاحترازية من انتشار الفيروس.

وأضافت المصادر، أن المعارضين للاختبارات التحريرية ارتأوا ضرورة البحث عن البديل طالما الوزارة مصرة على عقد الاختبارات، وذلك من خلال اللجوء إلى الاختبارات الالكترونية وفق آلية مراقبة محكمة لاسيما ان الظروف الصحية لا تحتمل المغامرة بصحة ابنائنا الطلاب والطالبات في ظل انتشار الفيروس ووصوله إلى بعض الهيئات التعليمية والادارية في المدارس، مؤكدة انه لا جدوى من الاختبارات التحريرية سوى تنفيع البعض في تشكيل اللجان.

وذكرت المصادر، ان الاجتماع لم يصل حتى الآن إلى اتفاق بين كل القياديين غير ان الكفة الارجح والأغلبية تتجه نحو الزام الطلبة بالاختبارات التقليدية أي التحريرية، مشيرة إلى ان الفيصل في هذا الموضوع سيحسم نهاية الاسبوع المقبل، مبينة ان الاجتماع أشار إلى اقتصار الاختبارات على الطلبة الدارسين من الصف الثامن وحتى الثاني عشر.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة بالإنابة والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان ومديري عموم المناطق التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية.

