وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر تكثيف جهودها في مجال دعم ومساعدة القصر والمشمولين برعايتها في مجال التعليم وخصوصا في ظل الأوضاع الحالية وما تشهده البلاد والمؤسسات التعليمية من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت مديرة إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية تماضر العمر إن الهيئة تحركت على محاور عدة في مجال دعم الاسر المشمولة برعايتها بتوفير جميع المساعدات الضرورية والاساسية، ففي مجال التعليم واصلت تنفيذ مشروع المساعدات الدراسية (الحقيبة المدرسية) ضمن ضوابط وشروط، من بينها أن يكون للأسرة المستفيدة قاصر واحد أو أكثر مسجل في احدى المراحل الدراسية أو المعاهد التعليمية والجامعات، كما تقدم المساعدة لكل قاصر مشمول برعاية الهيئة بشرط أن تنطبق على أسرته ضوابط صرف المساعدات الدورية.

وأضافت إن الهيئة أطلقت أيضا مبادرة تمكين أبنائنا القصر عن بعد وذلك لكل أسرة مستفيدة عبر توفير أجهزة حاسب آلي للأسر التي تنطبق عليها شروط وضوابط المساعدات الدورية دعماً منها للطلبة في إتمام العام الدراسي.

وأفادت العمر أنه تم كذلك إطلاق «مشروع معكم بتعلمكم عن بعد» الذي استفادت منه 832 أسرة تضم 2461 قاصرا وهو يسعى لتوفير جميع المستلزمات المدرسية لكل قاصر، مشيرة الى حرص كل العاملين في الهيئة وتعاونهم في تلبية جميع متطلبات الأسر المستفيدة لمساعدة أبنائهم القصر في انجاز مهامهم التعليمية على أكمل وجه وطبقا للنظم المعمول بها.

