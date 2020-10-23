وطن النهار

وزعت جمعية الهلال الأحمر امس كوبونات شراء على مشروع كفالة الأيتام ويضم 35 طفلا و70 أسرة متعففة من المسجلين بكشوفات الجمعية وذلك بمناسبة اليوم الخليجي للهلال الأحمر الذي يصادف اليوم الجمعة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أنور الحساوي لـ «كونا» على هامش توزيع الكوبونات: إن الجمعية حرصت بهذه المناسبة على إدخال البهجة في قلوب المحتاجين من خلال توزيع الكوبونات الشهرية عليهم سواء الأيتام والأسر المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن الجمعية أحيت هذه الذكرى من خلال توزيع كوبونات الشراء للأسر المحتاجة المسجلة بكشوفات الجمعية، مشيرا إلى أنها تشمل الأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة. وذكر أن الجمعية تولي أهمية كبيرة لتوزيع المساعدات محليا إلى جانب المساعدات الكبيرة التي تقدمها للمحتاجين خارج الكويت على مدار العام.

وأكد أهمية التراحم والتكافل اللذين يعتبران من صور المجتمع الكويتي الذي جبل على مد يد العون والمساعدة والإغاثة لكل المحتاجين مضيفا أن الجمعية لا تدخر جهدا في مساعدة المحتاجين أينما وجدوا.

وعن يوم الهلال الأحمر الخليجي أفاد الحساوي بأن ما تقوم به جمعيات وهيئات الهلال الأحمر الخليجية يجسد العمل الدؤوب الذي تنتهجه دول المجلس منذ تأسيسها في الأعمال الإنسانية والإغاثية. ودعا إلى نشر قيم العمل التطوعي لتحقيق الأهداف المشتركة الخليجية في العمل الإغاثي والإنساني وتحفيز سياسات الأعمال التطوعية وتوسيع شبكاتها ونشاطاتها عن طريق الشراكات بين جمعيات الهلال الأحمر الخليجية الفاعلة.

وبين أن اختيار يوم 23 أكتوبر من كل عام يأتي تكريما لجهود المتطوعين في خدمة الإنسانية ليكون مناسبة للاحتفال باليوم الخليجي للهلال الأحمر يصادف أيضا ذكرى انعقاد أول اجتماع لجمعيات الهلال الخليجية عام 1984 في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

