وطن النهار

بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس نغوين فو ترونغ الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي وقعت في عدد من الأقاليم بوسط فيتنام وأسفرت عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين وتشريد الآلاف راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس نغوين فو ترونغ الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي ورئيس فيتنام الاشتراكية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي وقعت في عدد من الأقاليم بوسط فيتنام، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.