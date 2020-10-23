وطن النهار

بحث رئيس جهاز الامن الوطني الشيخ ثامر العلي مع سفير رومانيا لدى الكويت دانييل تاناسي التعاون المشترك. وقال الجهاز في بيان صحافي: ان اللقاء بين الطرفين تطرق الى استعراض اوجه التعاون وبحث العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها كما تم بحث اهم القضايا المشتركة التي تهم البلدين على الساحتين الاقليمية والدولية. وبحث العلي مع سفير مملكة البحرين لدى الكويت صلاح المالكي التعاون المشترك. وقال الجهاز في بيان صحافي إن اللقاء بين الطرفين استعرض اوجه التعاون وبحث العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها كما تم بحث اهم القضايا المشتركة التي تهم البلدين على الساحتين الاقليمية والدولية.