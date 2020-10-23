وطن النهار

استقبلت وزارة الصحة أمس، في الرابعة فجراً الدفعة الأولى من الوفد الطبي الباكستاني المكون من 15 طبيبا متخصصا و41 فنيا و152 ممرضا وممرضة بحضور القنصل وسفير جمهورية باكستان وأعضاء السفارة.

وكان ضمن فريق الاستقبال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام ورئيس قسم الاستقبال والضيافة في وزارة الصحة الفريق التابع له.

على صعيد آخر أعلنت وزارة الصحة أمس الخميس تسجيل 889 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال لـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 119420 في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة اثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 730 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند لـ (كونا) ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 126 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها بمرض (كوفيد 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7976 حالة.

وأشار السند الى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 8045 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 857707 فحوصات.

وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس. وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 798 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 110714 حالة.

