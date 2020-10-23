وطن النهار

كشف رئيس قطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية عبد الله الشهاب عن سعي النجاة للمضي قدما لتحقيق رؤية الجمعية الطامحة نحو مكافحة ثالوث الجهل والفقر والمرض من خلال اقامة وتنفيذ المشاريع الرائدة التي تعزز العيش الكريم للانسان، وكذلك توفير الرعاية الطبية المناسبة واقامة المخيمات العلاجية وتوزيع الأدوية للأسر الفقيرة، لافتا ان مشاريع الجمعية ممثلة في التعليم والتوعية والتنمية، بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمعات الفقيرة حول العالم. وتابع في تصريحه: إن العمل الخيري بجمعية النجاة الخيرية لم يعد يقتصر على استلام الأموال من المحسنين وايصالها للمستفيدين فقط، بل أصبح لدينا مشروعات تنموية مختلفة وأهمها مشاريع الرعاية الصحية، مشيراً في الوقت ذاته الى حملة «ابصار 4» التي طرحتها الجمعية بداية الشهر الحالي وتهدف من خلالها إلى بناء مستشفى صباح الأحمد بهدف توفير العلاج لــــ50 ألف شخص من مرضى العيون سنويا في جمهورية تشاد، اضافة الى تنفيذ المشاريع الطبية المختلفة في مختلف الدول والمجتمعات الفقيرة، وحث الشهاب كل أهل الخير والمؤسسات بالوقوف الى جانب الجمعية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المرجوة.

وأضاف لدينا كذلك مشاريع مميزة مثل بناء المراكز والمدارس والمعاهد في هذه المجتمعات، وبفضل الله ثم تفاعل المحسنين قمنا ببناء العديد من المدارس التعليمية في شتى الدول، فالنجاة الخيرية تعمل بقوة من أجل تحقيق التنمية بالمناطق الفقيرة. كما أكد الشهاب سعي الجمعية الحثيث الى تمكين الانسان من الحياة الكريمة وذلك من خلال حملاتها الخيرية المتعددة والتي تفاعل معها أهل الخير داخل الكويت وخارجها في السابق مثل (أبشروا بالخير وابصار وتخيل وغيرها من الحملات الانسانية الناجحة) وذلك من خلال استثمار الطاقات المعطلة ووضع الأفكار المميزة التي تحول الأسر من العوز الى العطاء والانتاج، حيث لدينا العديد من المشاريع الانتاجية والتي تختلف حسب طبيعة الدولة.

