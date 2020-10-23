وطن النهار

أعلن العميد المساعد للأبحاث والدراسات العليا بكلية الصحة العامة د. مروان الشربتي تخرج الدفعة الأولى ببرنامج الماجستير في الصحة العامة والبالغ عددهم عشرة طلبة، بواقع خمسة طلبة في برنامج الصحة البيئية والمهنية، وخمسة طلبة كذلك في برنامج الادارة والسياسة الصحية.

وهنأ الشربتي الخريجين الذين اجتازوا متطلبات التخرج بنجاح خلال سنتين في أربعة فصول دراسية، بعد التحاقهم في سبتمبر سنة 2018، شملت المقررات النظرية والعملية اضافة الى مشروع بحث التخرج، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهامهم، ومستقبل مملوء بالانجازات.

وأشار الى أن هذه الدفعة الأولى ستكون اضافة قيّمة الى الجهود الهادفة لتعزيز مفهوم الصحة العامة في المجتمع، خاصة في زمن جائحة كورونا والتي يحتاج فيها العالم بشكل كبير الى كل الجهود المخلصة للمتخصصين في مجال الصحة العامة، داعياً المولى القدير أن يرفع هذا الوباء والبلاء بأسرع وقت. واختتم تصريحه بقوله: «لا يسعنا في كلية الصحة العامة الا أن نشكر كل الذين ساهموا في هذا الانجاز الكبير، والذين ذللوا الصعوبات والعقبات التي واجهتنا خلال تلك المسيرة، ونخص منهم ادارة جامعة الكويت وكلية الدراسات العليا ومركز العلوم الطبية ووزارة الصحة، وكل المؤسسات التي استقبلت طلبتنا في تدريبهم العملي، والمشرفين على تدريبهم، إذ لولاهم لما استطعنا تحقيق هذا الهدف».

