وطن النهار

بحضور مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الادارة الشيخ عبدالله الحمود تمت زراعة 240 شتلة من نبات (القرم) في محمية الجهراء استكمالا للجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للبيئة في مشروع اعادة تأهيل البيئة الساحلية من خلال استزراع نبات القرم في مناطق مختلفة من دولة الكويت، حيث تم استزراع ما يقارب 1800 بذرة من نبات القرم في مختبرات الهيئة خلال عام 2020 وذلك لاثراء التنوع البيولوجي في دولة الكويت.

يذكر أن نباتات القرم يساعد في حفظ التوازن البيئي للمناطق الساحلية ذات الملوحة العالية وتنتشر في مناطق المد والجزر في المناطق الاستوائية وشبة الاستوائية في العالم كما تعتبر موردا اقتصاديا عن طريق اثراء التنوع الاحيائي والثروة السمكية عن طريق توفير المأوى للعديد من الكائنات الحية وتعتبر الموارد البحرية والساحلية من اهم المصادر التي اعتمدت عليها دول الخليج.

وقد انقرضت أشجار القرم في العديد من السواحل في العقود الاخيرة، ففي الكويت كانت هذه الاشجار موجودة في فترة الاربعينيات من القرن العشرين في منطقة الخويسات وكاظمة، ونظراً للظروف المناخية السائدة لدول الخليج فهي تحتوي على نوع واحد وهو الاكثر انتشارا Avicennia marina.

