وطن النهار

أفضى اجتماع اللجنة الرئيسة لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والذي عقد بقصر السيف إلى قرارات للتنفيذ، كما جرى بحث تطبيق بعض الإجراءات وإيجاد آلية انتخابية تتوافق مع الدستور والاشتراطات الصحية.

واستغرق الاجتماع الذي ترأسه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصبـــاح، وحضره عدد من القياديين أكثر من ساعتين.

وقال نائب رئيس اللجنة الرئيسة ومدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي أن البلدية شرعت في إزالة المخيمات وحتى هذه اللحظة أزالت 38 مخيما، موضحا أن ما ذكر بخصوص حجز مواعيد المطاعم لا يتعلق بالمطاعم العادية وإنما المقصود المطاعم ذات الصالات الكبيرة.

وأوضح أن التزام المجمعات التجارية بالاشتراطات الصحية بلغ 88 % وهي نسبة جيدة، لافتا إلى أننا ما زلنا نبحث آلية لإيجاد صيغة لتقريب وجهات النظر بخصوص التوافق بين تطبيق مواد الدستور والالتزام بالاشتراطات الصحية في شأن آلية تسجيل المرشحين للانتخابات بالإضافة إلى تصويت الناخبين في يوم الاقتراع.

من جهته، قال رئيس الفرق الميدانية عبدالفتاح العلي إن مسطرة القانون ستكون على الجميع، وسنطبق القانون وفق الاشتراطات الصحية المعمول بها.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية أنها تعاملت مع عدد من دعوات الأعراس والتجمعات المخالفة لقرارات السلطات الصحية في البلاد وتم استدعاء أصحابها قبل إقامتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وقالت الوزارة في بيان صحافي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أمس الخميس إن ذلك يأتي ضمن جهود (الداخلية) بكل قطاعاتها لمنع التجمعات بأنواعها المختلفة الخاصة والعامة والتصدي لها قبل إقامتها تنفيذا للقرارات الصادرة من السلطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد.ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة الالتزام بقرارات السلطات الصحية في البلاد بمنع التجمعات سواء العامة أو الخاصة مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه من يدعو أو يشارك في أي تجمعات.

