وطن النهار

دعا أمين سر جمعية المهندسين فهد العتيبي مجلس الوزراء الى المسارعة بدراسة متطلبات سوق العمل وتطوير منظومتنا التعليمية والبرامج الدراسية فيها، مشيرا إلى ضرورة تأهيل المواطنين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص وتأمين بيئة عمل جاذبة وآمنة لهم .

وقال في بيان صحافي: إنه من غير المقبول ومع تشديد الاجراءات ومطالبة الحكومة الشركات المتعاقدة معها بعدم إنهاء خدمات أي موظف من العاملين في القطاع الخاص استمرار انهاء خدمات عشرات المهندسين والفنيين في مشاريع عملاقة.

وزاد العتيبي: إن ضمان المستقبل الوظيفي وتحقيق الأمان في عقود المشاريع الحكومية أمر بات ضروريا في ظل المستجدات ورغبة الحكومة في تحميل القطاع الخاص مسؤولياته واشراكه في التنمية الاقتصادية، مضيفا أننا وفي ظل تفويض مجلس الوزراء بالكثير من الاجراءات لتعديل التركيبة السكانية لا بد من المسارعة إلى اغلاق ملف انهاء خدمات المهندسين الكويتيين في القطاع الخاص.

وأكد العتيبي، أن انهاء خدمات المهندسين الكويتيين وبعض المهنيين تحت ذريعة أن هذه التفنيشات بسبب أزمة «كورونا» غير مبررة، مضيفا أننا وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية سنعمل معا على انهاء الموضوع وندعوا اخواننا في الشركات والقوى العاملة الى التحقق من نسب التكويت المطلوبة في العقود الحكومية، مشيرا الى أن هذا ما حذرنا منه في وقت سابق يقع اليوم ونحن على ثقة بأن تعسف هذه الشركات إزاء المهندسين وغيرهم من المهنيين الكويتيين لن يمر على المعنيين في مختلف الجهات الحكومية.

وزاد، إننا وفي ظل هذه الظروف نطالب بالمسارعة في رفع نسب العمالة الكويتية في العقود الحكومية وجعلها من ضمن اشتراطات العقود والمناقصات، موضحا أن وجود «كوتا» في عقود الحكومة ومناقصاتها سيخفف من الضغط على بند الرواتب بالميزانية العامة وسيساهم في تحقيق التوجهات الحكومية لتعديل التركيبة السكانية، لافتاً الى عمل مستقبلي لتقديم تشريع لضمان وجود العمالة الوطنية مع رفع نسبها سنويا وجعلها الزامية في كل العقود الحكومية واستبعاد أي شركة لاتلتزم بالتكويت في عقود المشاريع الكويتية.

