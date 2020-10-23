وطن النهار

قالت وكيل وزارة المواصلات خلود الشهاب أنها ترأست عبر برنامج زووم وفد الكويت لحضور اجتماع وزراء النقل العرب للدورة العادية (33) نيابة عن وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص.

وأكدت أن هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف صحية صعبة وتحديات اقتصادية لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث حيث أتت تداعياتها على قطاع النقل الذي جاءت نتائجة سلبية نتيجة لانتشار فيروس كوفيد 19 والتي أثرت على جميع جوانب الحياة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية. مبينة بأن تجاوز هذه الأزمة يتطلب من العالم أجمع التكاتف والتعاون حتى نصل إلى بر الأمان.

وأكدت انه تمت مناقشة العديد من البنود الموضوعة على جدول الأعمال ففي مجال النقل البري تمت مناقشة تدعيم النقل البري في إطار مبادرة الحزام والطرق وكذلك تطرق لورقة العمل المقدمة من الاتحاد العربي للنقل والتي تتضمن الحلول المقترحة التي يعاني منها قطاع النقل البري في الدول العربية.

أما على مستوى النقل البحري فبينت الشهاب بأن المجلس ناقش مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، بالإضافة إلى ذلك ناقش المجلس ورقة العمل مقدمة من الأكاديمية العربية لعلوم والتكنلوجيا والنقل البحري والتي تتضمن الجانب الاقتصادي والصناعي وبناء وإصلاح السفن في الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات واجتماع نقاط الاتصال بالدول العربية وفوائد إنشاء تجمعات بحرية وطنية والانضمام إلى منظومة التجمع البحري العربي.

وأشارت إلى انه في مجال النقل الجوي تمت مناقشة المسودة المعدلة لاتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاط ومعدات النقل الجوي العربي المعدلة كما بينت بأن هذا البند تم من خلاله مناقشة توسع عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو). وبينت الشهاب بأن أخر البنود التي تم مناقشتها في الاجتماع ندوات تنظمها الأمانة العامة للجامعات والمنظمات والاتحادات العربية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على قطاع النقل العربي.

وقد سبق عقد اجتماع تنسيقي قبل بدء اجتماع وزراء النقل العرب في مبنى وزارة المواصلات مع الجهات المعنية بالنقل (مؤسسة الموانئ الكويتية – قطاع النقل في وزارة المواصلات- إدارة العامة للطيران المدني) وذلك لتنسيق وتبادل وجهات النظر ومناقشة بنود جدول أعمال اجتماع وزراء النقل العرب لدورته (33) خلال الفترة من 21 إلى 22 اكتوبر الحالي.

