وطن النهار

أمرت محكمة الجنايات أمس في قضية غسيل الاموال والاستيلاء على أموال المتبرعين، المتهم فيها رئيس مبرة خيرية، بالقاء القبض عليه وتأجيل القضية إلى نوفمبر المقبل.

وقد اسندت النيابة العامة للمتهم أنه ارتكب جريمة غسل211 ألفاً و500 دينار بأن تعمد اكتساب تلك الأموال وحيازتها وتحويلها بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع مع علمه بأنه متحصل عليها من جريمة ونصب.

وأسندت كذلك إليه أنه توصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبلغ المذكور باستخدام طرق احتيالية بأن استغل صفته کرئيس مبرة خيرية واوهم الضحايا باقامة مشاريع خيرية على خلاف الحقيقة ما حملهم على تحويل المبالغ سالفة الذكر من حساباتهم البنكية لحسابه الشخصي فتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ.

