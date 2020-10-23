وطن النهار

تمكن رجال الامن من ضبط مواطن قام بالاعتداء بالضرب بـ مطرقة على جاره المعاق بعد صلاة الفجر وهشم رأسه ما ادى إلى وفاته في منطقة الرابية وسجلت قضية.

ووفق مصدر أمني وأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بقيام شخص مجهول بالاعتداء بالضرب على مواطن معاق أمام منزله بعد صلاه الفجر وعلى الفور هرع رجال الامن إلى موقع البلاغ وتبين إصابة المجني عليه باصابات بليغة وخطرة وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى وادخاله إلى العناية المركزة إلا انه فارق الحياة، وشرع رجال المباحث بالبحث والتحري عن الجاني وقام رجال الامن بتفريغ إحدى كاميرات المراقبة في احد المنازل المجاورة لمنزل الضحية وكشفت كاميرات المراقبة عن شخصية الجاني حيث تبين أنه جار المجني عليه وتم القبض عليه واحالته إلى التحقيق وأقر بارتكابه الواقعة قائلا أن المجني عليه قتل والدي قبل نحو 10 سنوات، وعليه تمت إحالته إلى النيابة العامة.

