وطن النهار

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش للمـواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه، عن قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية، وذلك خلال الفترة من 25 وحتى 29 من اكتوبر الحالي من السابعة صباحاً حتى الثالثة عصراً، وذلك في ميدان الرماية البحري على مسافة 16.5 ميلاً بحرياً شرق رأس الجليعة امتداداً لجزيرة قاروه، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتداداً إلى جزيرة أم المرادم .

وأهابت رئاسة الأركان، بجميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر، عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة، حرصاً منها على سلامة الجميع.

