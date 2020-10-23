وطن النهار

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بمراكز تيماء وسعد العبدالله وقسم متابعة الباعة الجائلين بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء تنفيذ جولات ميدانية في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة التي تهدف إلى إبراز الجانب الجمالي بالمحافظة من خلال رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي بمناطق المحافظة والتصدي لجميع التجاوزات .

وفي هذا السياق أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفه بأن الجولات تهدف لرفع مستوى النظافة في جميع المناطق بالمحافظة للقضاء على جميع السلبيات التي تشوه المنظر الجمالي للمحافظة من خلال رفع السيارات المهملة والسكراب والمعروضة للبيع في الساحات والميادين ووضع ملصقات على السيارات المهملة فضلا عن تحرير مخالفات نظافة عامة ورفع بسطات ومخالفة باعة جائلين ، مؤكدا على أن المفتشين بالإدارة لن يتهاونوا في تطبيق الشروط والضوابط التي تضمنتها لائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق لتحقيق إنسيابية الحركة والمحافظة على الشكل الجمالي بمناطق المحافظة بما يحقق المصلحة العامة ورفع المخلفات كافة.

