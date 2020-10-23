إيمانيات

عناصر التأثير في مسيرة الأُمّة:

قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «صنفان من أُمّتي إذا صلحا صَلَحَت أُمّتي، وإذا فسدا فَسَدَتْ أُمّتي.

قيل: يا رسول الله! ومَن هُم؟

قال (صلى الله عليه وآله وسلم): الفُقهاء والأُمَراء».

درجات الامتحان الإلهي:

سُئِلَ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): مَن أشدُّ الناس بلاءً في الدنيا؟

فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «النبيُّون، ثمّ الأماثل، فالأماثل، ويُبتلى المؤمن على قدر إيمانه وحُسنِ عملِهِ، فمن صحّ إيمانه وحَسُنَ عملُهُ اشتدّ بلاؤه، ومَن سَخُفَ إيمانُهُ، وضَعُفَ عَمَلُهُ قَلَّ بلاؤُه».

من مواصفات المؤمن:

قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «ثلاثٌ مَن كُنَّ فيهِ اسْتَكمل خصال الإيمان: الذي إذا رضي لم يُدخِلْهُ رضاهُ في باطلٍ، وإذا غَضِبَ لم يُخرِجْهُ الغضب من الحقِّ، وإذا قَدَرَ لَمْ يَتعاطَ ما ليس له».

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «مُداراةُ الناس نِصفُ الإيمان، والرِّفقُ بهم نِصْفُ العَيْش».

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «ألا أدلُّكم على خير أخلاق الدنيا والآخرة؟ تَصِلُ مَن قَطَعَكَ، وتُعطي مَن حَرَمَكَ، تعفُو عمّن ظَلَمَك».

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «أقربُكُم منِّي غداً في الموقف أصدَقُكُم للحديث، وآداكُم للأمانة، وأوفاكُم بالعَهْدِ، وأحسنُكُم خُلُقاً، وأقربُكُم من الناس».

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «مَن أحبّ أن يكون أعزّ الناس فليتّقِ الله، ومَن أحبّ أن يكون أقوَى الناس، فليتوكّل على الله، ومَن أحبّ أن يكون أغنى الناس، فليكُنْ بما في يد الله أوثق منه بما في يَدِه».

النيّة تحدِّد قيمة العمل:

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّما الأعمالُ بالنيّات وإنما لكُلِّ امرئٍ ما نَوى، فَمَن كانت هجرَتُهُ إلى اللهِ ورسولِهِ فهجرتُهُ إلى اللهِ ورسولِهِ، ومَن كانت هجرتُهُ لدُنيا يُصيبها أو امرأةٍ يَنكحُها فهجرتُهُ ما هاجَرَ إليه».

