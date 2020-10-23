إيمانيات

وُلِد محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) في بيت أرفع بيوت العرب شأناً، وأعلاها مجداً، وأكثرها عزّة ومنعة، فكبر (صلى الله عليه وآله وسلم) وترعرع وشبّ، وشبّت معه آمال الحياة كلّها. وها هو محمّد في ريعان الشباب، وقمة الفتوّة وعنفوان الرجولة؛ إنّه شاب من أكثر شباب قريش فتوّةً وجمالاً، وأعلاها شرفاً ونسباً، وهو بعد ذلك، يمتاز عن سائر شباب قريش بشرف نفسه، وكمال خلقه، ونضج شخصيّته، فقد شاء الله أن يربّي محمّداً (صلى الله عليه وآله وسلم) ويعدّه، ويؤهّله لحمل الرسالة والاضطلاع بتبليغ الأمانة. لقد أُحيط محمّد برعاية إلهية خاصة، أهّلته وفق قدر ربّاني لما ينتظره مِن عظم المسؤولية، وما يمكّنه مِن حمل الرسالة، ونشر الدعوة: نسبه، أرض مولده، طفولته، تربيته، زواجه، وكلّ شيء في حياته. وها هو (صلى الله عليه وآله وسلم) يبلغ من الشباب وعلى وجه التحديد سنّ الخامسة والعشرين من عمره الشريف، فكان ولابدّ من الاقتران بامرأة تناسب إنسانيّته، وتتجاوب مع عظيم أهدافه، وترتفع إلى مستوى حياته، بما ينتظرها من جهاد، وبذل وصبر، ولم يكن في دنيا محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) من امرأة تصلح لهذه المهمّة غير خديجة (رض)، وشاء الله ذلك، فيتّجه قلب خديجة نحو محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم)، ويتعلّق بشخصه الكريم، وتطلب هي الزواج منه، فيقبل (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك الطّلب، ويقترن بخديجة (رض). تزوّج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خديجة، وهو لمّا يزل في الخامسة والعشرين من عمره الشريف. وبعد أن تمّ الزواج المبارك انتقل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى دار خديجة؛ تلك الدار التي ما زالت مَعلَماً شاخصاً ولساناً ناطقاً يحكي أحداث الدعوة والجهاد وصبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومعاناته. تحدّث ابن جرير الطبري عن هذا المَعْلَم والبيت المبارك فقال: «وكان منزل خديجة يومئذٍ المنزل الذي يعرف بها اليوم، فيقال منزل خديجة، فاشتراه معاوية فيما ذكر، يجعله مسجداً يصلِّي فيه الناس، وبناه على الذي هو عليه اليوم، لم يُغيّر، وأما الحجر الذي على باب البيت عن يسار من يدخل البيت، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يجلس تحته، ويستتر به من الرّمي إذا جاءه من دار أبي لهب ودار عدي بن حمراء الثقفي خلف دار ابن علقمة، والحجر ذراع وشبر في ذراع». وهكذا تكوّنت الأُسرة، واجتمعت الأركان فشُيِّد بيت النبوّة من الزوجة (الطّاهرة) أُمّ المؤمنين الكبرى، خديجة بنت خويلد، والزوج الرسول محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) ذي الخلق العظيم، الذي سمّته قريش أيام جاهليتها بـ(الصادق الأمين). كانت هذه الأسرة المثالية واحة الفضيلة في صحراء الجاهلية، وبحبوحة السعادة في دنيا الشقاء آنذاك؛ يغمرها الحبّ، ويشدّ أواصرها الإخلاص. أحبّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خديجة (رض) وأحبّته، وأخلص لها وأخلصت له، فلم يكن يرى في الدنيا مِن النساء مَن تُعادل خديجة، فهي أوّل مَن آمنت برسالته، وصدّقت دعوته، وبذلت مالها وثروتها الطائلة في سبيل الله تعالى، ومِن أجل نشر الدعوة الإسلامية؛ فتحمّلت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عذاب قريش ومقاطعتها وحصارها. وكان هذا الإخلاص الفريد، والإيمان الصادق، والحبّ المخلص مِن خديجة، حريّاً بأن يقابله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بما يستحقّ مِن الحبّ والإخلاص والتكريم، وبلغ من حبّه لها، وعظيم مكانتها في نفسه الطاهرة، أنّ هذا الحبّ والوفاء لم يفارق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى بعد موتها. وخديجة بنت خويلد حريّة بهذا القدر والمقام عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، بعد أن حازت المقام الرفيع والدرجة السامية عند ربّها، فهي المرأة التي حباها ربّ العالمين، وبشّرها بالخلد والنعيم، فقد رُويَ: «أنّ جبريل أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله! هذه خديجة، قد أتت معها إناء فيه أدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربِّها، ومنِّي، وبشِّرها ببيت في الجنّة من قصب لا صخب فيه ولا نصب». ولذا قال فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أفضل نساء أهل الجنّة: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمّد ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون».

