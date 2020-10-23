إيمانيات

من يدرس حياة أئمة أهل البيت عليهم السلام يعرف بوضوح أنّ كل إمام كان يدير تلك المدرسة العلمية في عصره، ويغذيها بالعلوم والمعارف، كما أنّه يرجع إليه العلماء، وقمة يشير إليها أهل العلم بالتقدير والإحترام. ونستطيع أن نحدد معالم مدرسة أهل البيت عليهم السلام في عهد الإمام الحسن العسكري عليه السلام من خلال نشاطه العلمي كالآتي:

1- من خلال إعداده لثلة من الرواة والتلامذة، وما كتبوا وألّفوا وبثوا من علوم ومعارف.

2- من خلال مراسلاته وأجوبته ومحاوراته.

3- من خلال ما روى عليه السلام من أحاديث، وبث من علوم ومعارف وفتاوى إلخ...

فقد أثر عنه عليه السلام الكثير الذي تحتفظ به كتب الرواية والتفسير والمناظرة والكلام الخ.... تلامذة الإمام عليه السلام ورواته:

زخرت مدرسة أهل البيت الإمام العسكري _كعصور آبائه الكرام_ بالعلم والدعوة إلى الإسلام ، والدفاع عنه ونشره، وكان قوام هذا العمل هو الأسلوب المدرسي، فقد كان للإمام تلامذة واصحاب ورواة ، وبعضهم واصل مهمته من عهد أبيه وجده، وبعضهم التحق به في فترة إمامته، وكان هؤلاء التلامذة والرواة يتلقون من الإمام، ويروون عنه العلوم والمعارف. ولقد اعتنى علماء الرجال بتدوين أسماء الأصحاب والرواة والثقات، وآثارهم الخالدة من الأصول العلمية والكتب المؤلفة، نذكر على سبيل المثال كتاب (رجال الطوسي)الذي صنفه الشيخ أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفي سنة(460 ه)، فقد حوى هذا الكتاب الرجالي أسماء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عن أئمة أهل البيت عليهم السلام لأحد عشر، من الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وحتى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ثم أسماء رواة تأخروا عن هذه المرحلة. ولقد أورد الشيخ الطوسي أسماء رواة الإمام العسكري عليه السلام، وهم تسعة وتسعون راوٍ، على درجات متفاوتة في العلم والمعرفة، فبعضهم قام بحمل الرواية والتعريف بمدرسة أهل البيت عليهم السلام بلسانه وتبليغه للفتاوى والأحكام والروايات والمفاهيم عن الإمام العسكري عليه السلام، فعملوا كرواة ووكلاء وممثلين للإمام في مختلف البلدان، وبعضهم قام بالتأليف وتصنيف الكتب والمؤلفات.

