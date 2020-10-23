إيمانيات

خرج في بعض توقيعاته عند اختلاف قوم من شيعته في أمره ـ وانظروا كيف كان الإمام (عليه السلام) يعيش المرارة من الذين يحيطون به أو ممن يحسبون من أتباع أهل البيت (عليهم السلام) ـ: «ما مُني أحدٌ من آبائي بمثل ما مُنيت به من شكّ هذه العصابة فيّ، فإن كان هذا الأمر أمراً اعتقدتموه ودنتم به إلى وقت ثم ينقطع فللشك موضع ـ فقد تحصل لدى البعض شبهات وشكّ في بعض الأمور، لكنه يحاول أن يتحرّك من أجل أن يزيل الشك ليلتقي بالحقيقة ـ وإن كان متصلاً ما اتصلت أمور الله فما معنى هذا الشك»، لأنَّ الشك لا ينطلق من قاعدة.

ومما روي عن الإمام عليه السلام عن الذين يستهينون ببعض الذنوب: «من الذنوب التي لا تغفر، قول الرجل ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا». وقال (عليه السلام): «إياكم ومحقرات الذنوب، فإنها تجتمع حتى تكون كباراً»، ثم قال (عليه السلام): «الإشراك في الناس أخفى من دبيب النمل على المسح الأسود في الليلة المظلمة»، لأن الكثير من الناس قد يشركون بالله وهم لا يشعرون، عندما ينفتحون على رضا الناس عليهم بعيداً عن رضا الله عنهم، ولذلك فهم يقصدون الناس بالعمل ليرفعوا درجتهم عندهم ولا يقصدون الله ليتقرّبوا به إليه. وقد جاء في سيرة الإمام (عليه السلام) أنه عندما مرض، أرسلت إليه السلطة الكثير من الأطباء لمعالجته والبقاء إلى جانبه، حتى إذا قبضه الله إلى جواره أرسل الخليفة إلى العلماء والقضاة لينظروا إليه وليشهدوا أنه مات حتف أنفه حتى لا تتهم الخلافة بقتله. ويذكر المؤرخون أنه عندما أعلنت وفاته ضجّت سامراء ضجة واحدة، وانطلق كلّ الناس في تشييعه، وأرسل الخليفة إلى بيته من يفحص هل له ولد، ويفحص جواريه هل أن إحداهنَّ حامل، لأنهم كانوا يريدون أن يطمئنوا لانقطاع الإمامة، ولكنّ الله عز وجل أخفى وليّه بالطريقة التي حفظ بها هذا الولي الذي ينتظره العالم كلّه ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، وصلى الله على الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) وعلى آبائه (عليهم السلام) وعلى ولده (عليه السلام) حجة الله في الأرض، سائلين الله أن ينفعنا ببركته وبركة آبائه، وأن يرزقنا شفاعتهم {يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون*إلا من أتى الله بقلبٍ سليم} [الشعراء:88ـ89].

عن أبي هاشم الجعفري: كتب إليه بعض مواليه يسأله أن يعلّمه دعاءً، فكتب إليه أن يدعو بهذا الدعاء: «يا أسمع السامعين، ويا أبصر المبصرين، ويا أعزَّ الناظرين، ويا أسرعَ الحاسبين، ويا أرحم الراحمين، ويا أحكم الحاكمين، صلِّ على محمد وآل محمد، وأوسع لي في رزقي، ومُدَّ لي في عمري، وامنن عليَّ برحمتك، واجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل به غيري».

قال أبو هاشم: فقلت في نفسي: اللهمّ اجعلني في حزبك وفي زمرتك.. فأقبل عليّ أبو محمد (عليه السلام) (العسكري) فقال: «أنت في حزبه وزمرته، إذ كنت بالله مؤمناً، ولرسوله مصدِّقاً، ولأوليائه عارفاً، ولهم تابعاً» .

