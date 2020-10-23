إيمانيات

إنّ العبادات هي من صميم إسلامنا، فهي تنشر السلوك الطيب والأخلاق الحميدة بين الناس، كما وأنّها ليست فقط للآخرة وإنّما هي للدنيا والآخرة، فالله -عزّ وجلّ- غني عن عبادة عباده. وهذه العبادات يصلح بها حال الإنسان على الأرض، فالصلاة فيها فائدة للأبدان، وراحة للأفئدة والألباب، وفيها رقي بالمجتمعات ونماء في الأموال، وفيها الأخلاق والعلم والإحسان. الصلاة، هي عبادة يومية، محددة الأوقات والركعات، يقف فيها المسلم بين يدي الله سبحانه، خمس مرّات في كلّ يوم، يوحده ويعبده ويدعوه ويطلب منه العون والمغفرة والهداية. يقول تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) (النساء/ 103)، ويقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مُشبهاً الصلاة بالماء الذي يُطهِّر الإنسان من النجاسات والأوساخ: «لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كلّ يوم منه خمس مرّات، أكان يبقى في جسده من الدرن (الوسخ) شيء؟ قلنا: لا. قال: فإنّ مثل الصلاة كمثل النهر الجاري، كلما صلّى صلاة كفّرت ما بينهما من الذنوب». وعن الإمام عليّ (عليه السلام): «أوجَبَ الله الإيمانَ لِتَطهِير الناس من الشِّركِ والصّلاة لتطهيرهم من الكِبرِ». فالصلاة منهل من مناهل البرّ، وما يؤيد ذلك قول الإمام الصادق (عليه السلام): «للمصلي ثلاث خصال: يتناثر عليه البرّ من أعنان السماء إلى مفرق رأسه، وتحف به الملائكة من قدميه إلى أعنان السماء، وملك يناديه: أيها المصلي، لو تعلم مَن تناجي ومَن ينظر إليك، وما التفت ولازلت عن موضعك أبداً».

يُحذِّر القرآن الكريم من الإستهانة بالصلاة، فيقول تعالى: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ) (الماعون/ 4-5). بل أنّ ترك الصلاة يُعرِّض المسلم إلى أمر خطير جداً، وهو الكفر، فقد جاء في الحديث النبوي الشريف: «ما بين الكفر والإيمان إلّا ترك الصلاة». ويقول النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تدع الصلاة مُتعمِّداً، فإنّ مَن تركها مُتعمِّداً، فقد برئت منه ملة الإسلام». ويقول الإمام الباقر (عليه السلام): «لا تتهاون بصلاتك فإنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قال عند مَوتِه: لَيسَ مِنِّي مَنِ استَخَفّ بصلاتِهِ».

الصلاة وسيلة لطهارة النفس من المعاصي والآثام، ولإصلاح السلوك، وتربية الإنسان على فعل الخير والابتعاد عن الشرّ، لأنّها تنهى عن الفحشاء والمنكر، بدليل قوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)، فقد قيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إنّ فلاناً يُصلي بالنهار ويسرق بالليل، فقال: «إنّ صلاته لتردعه». والصلاة تُصلح الفرد والجماعة، إذ تجعلهم مُرتبطين بالله، يذكرونه، ويوحدونه ويُخلصون له الطاعة والعبودية، فهي تخلق بين أفراد المجتمع التودد والتلاحم والتراحم، وخير مثال على أثر الصلاة من الناحية الاجتماعية صلاة الجمعة والتي تجمع المسلمين في إجازتهم الأسبوعية في مكانٍ واحد ومنطقة ما. وهكذا فإنّ الصلاة هي منبع التعاون على البرّ والتقوى والخير، منها تجمع الزكاة والصدقات، وفيها مجالس العلم والخطابة، وفيها تتشكل شخصية الصغار وتقوم سلوكيات الصغار والكبار على حدٍّ سواء. إنّ الصلاة تصنع المجتمع السليم المتماسك وتزيد التعارف والتقارب بين الناس.

من ذلك نعرف أهميّة الصلاة، وعظمتها في الإسلام.. فهي تُمثِّل هُوية الإنسان المسلم، وتُميِّزه عن الكافر، وهي التي تبقى وتثمر وتجد جازئتها الكبرى يوم الحساب. فالصلاة عمود الدين، إن صلحت صلح الدين كلّه، وفيها الثواب العظيم والأجر الكبير وهي من أسباب مغفرة الذنوب، وهي من أهم الأسباب لدخول الجنة والنجاة من النار. كيف لا وهي أفضل الأعمال عند الله بعد التوحيد، وذلك مصدّقاً لما أخبرنا به المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم)، إنّها الحدّ الفاصل بين الإيمان والكفر وهي أوّل ما يسأل عنه العبد يوم الحساب.

