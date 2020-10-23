أول النهار

أقيمت صباح أمس بوزارة الدفاع وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور مراسم تعيين الفريق الركن خالد صالح الصباح رئيساً للأركان العامة للجيش، وتعيين اللواء الركن فهد عبدالرحمن الناصر نائباً لرئيس الأركان العامة للجيش وترقيته لرتبة «فريق»، وذلك تنفيذاً للمرسوم الأميري الصادر من صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد.

وقد استذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عقب تلاوة مراسم التعيين والترقية السيرة العطرة والدعم اللامحدود لمنتسبي الجيش الكويتي من لدن صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، والذي أولى أبناءه العسكريين جل اهتمامه ورعايته، سائلاً المولى عز وجل أن يجزيه على ما قدم لوطنه وشعبه وأمته خير الجزاء.

كما وجه المنصور كلمةً بهذه المناسبة هنأ فيها رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر على نيلهم للثقة الغالية التي أولاها إياهم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، والتي تأتي ترجمةً للجهود المخلصة والإنجازات المتميزة لهم في العديد من المناصب التي تقلدوها طوال سنوات خدمتهم الحافلة بالعطاء.

كما تمنى لرئيس الأركان ونائبه دوام التوفيق والنجاح والعمل على تطوير قدرات مختلف وحدات الجيش الكويتي، ورفع مستوى الأداء لجميع منتسبيها سائلاً المولى عزوجل أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

حضر مراسم التعيين والترقية وكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي الصباح وأعضاء مجلس الدفاع العسكري والوكلاء المساعدون بوزارة الدفاع وعدد من كبار قادة الجيش.

