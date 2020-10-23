أول النهار

بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، ومدير عام أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الامنية اللواء ناصر بورسلي وعدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وعدد من قيادات الحرس الوطني. شهدت اكاديمية سعد العبد الله للعلوم الامنية امس الخميس تخريج الدفعة (24) الرقباء الأوائل من طلبة معهد ضباط الصف والبالغ عددهم (251) منهم (207) خريجين من وزارة الداخلية و(44) من الحرس الوطني.

ونقل الفريق النهام للخريجين تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، وطالبهم بضرورة أن تكون الكويت نصب أعينهم ومحور عملهم وأن يبذلوا اقصى ما لديهم في خدمة الوطن، وأن يكونوا نموذجاً يحتذى به في الانضباط والالتزام. واشار إلى أن المؤسسة الأمنية لا تألوا جهداً في رعاية أبنائها إيمانا منها بأنه لا سبيل لتطوير الجهاز الأمني إلا بإعداد وتنمية العنصر البشري من خلال اكتساب الخبرات والمهارات والتدريبات المستمرة لمواجهة التحديات الأمنية ومستجداتها.

من جانبه، أعرب وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية على احتضانها لدورة الرقباء الأوائل، والتعاون والتنسيق المستمر بين المؤسسات الأمنية لما فيه صالح الوطن.

وشهدت الاكاديمية كذلك حضور مدير عام الأكاديمية اللواء ناصر بورسلي، تخريج طلبة مدرسة الشرطة، الدفعة (37) وكيل عريف، والدفعة (90) شرطي، والدفعة (10) شرطي أبناء الكويتيات والبالغ عددهم (902). وأشاد مدير عام أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية اللواء ناصر بورسلي بالجهود الكبيرة والالتزام التام من قبل الطلبة خلال فترة الدراسة، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية في خدمة المؤسسة الأمنية.

