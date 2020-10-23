أول النهار

عقد وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر بحضور نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله امس اجتماعا مع مساعدي وزير الخارجية.

واستهل الناصر الاجتماع باستذكار مآثر مؤسس السياسة الخارجية الكويتية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه مستعرضا المحطات الوضاءة التي اعتلاها سموه رحمه الله خدمة للوطن ورفعة لشأنه مجددا صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا الفقد الكبير.

وجدد الناصر باسم الجميع أسمى آيات التهاني والتبريكات لتقلد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد مسند الإمارة وسمو الشيخ مشعل الأحمد ولاية العهد، مشددا على ان توجيهات سموهما واضحة ومباشرة بمواصلة العمل وفق النهج الخير والبناء الذي أسس أركانه سمو الأمير الراحل للدبلوماسية الكويتية.

كما تم خلال الاجتماع متابعة الاجراءات التي تقوم وزارة الخارجية وكل البعثات الدبلوماسية والقنصلية الكويتية بها في الخارج تجاه مواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد «كوفيد -19» ومناقشة أطر تطوير عمل الوزارة وإداراتها بما يتواكب مع المتغيرات الراهنة كما تم استعراض آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الاقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

