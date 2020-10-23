الأولى

علمت النهار أن الاجتماع الذي عقد أمس وضم الخطوط الجوية الكويتية، وطيران الجزيرة، والإدارة العامة للطيران، ووزارة الصحة، توصل الى اتفاق على تخفيف القيود على السفر بالنسبة للدول المحظورة حالياً والبالغة 34 دولة، وفتح الاجواء تدريجياً لتلك الدول، عبر تصنيفها لفئتين، الأولى عالية الخطورة وتلك سترجأ لفترة، والثانية منخفضة الخطورة وتلك سيبت في الفتح لها خلال اسبوع.

واضافت المصادر أن الاجتماع شهد اتفاقاً على ان يكون الحجر الصحي داخل الكويت وفنادقها، ولمدة تتراوح بين اسبوع الى 14 يوماً حسب الدولة القادمة للكويت.

وبينت ان الجهات المختصة ستدرس الاجتماع ونتائجه، وستصدر قرارها خلال اسبوع على الاكثر.

واشارت الى ان الجهات الحكومية الصحية أبدت للمرة الاولى تجاوباً ملموساً في عملية فتح الاجواء، خاصة وأن شركتي الطيران المحليتين قدمتا عرضاً رائعاً لخطواتهما الصحية الاحترازية في التعامل مع نقل الركاب.

وفي إطار ذي صلة كشفت المصادر ان ممثلين لمجتمع الاعمال ناقشوا اليوم مع وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل، أزمة نقص العمالة التي علق اغلبها في دول محظورة، مشيرة الى ان الوزيرة ابدت تفهماً شديداً للأمر، ووعدت ببحث الحلول الجادة لمعالجته بأسرع وقت.

وأصدرت الخطوط الكويتية توضيحاً أمس قالت فيه إن وزير الصحة د. باسل الصباح قد اجتمع صباح أمس بممثلي الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة وذلك لمناقشة الاقتراح المقدم من الشركتين والخاص بتطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة على الركاب القادمين إلى الكويت من نقطة سفرهم الأولى.

وقد أبدى الوزير تعاونه التام وتفهمه لما ورد من شرح حول الخطوات التي سيتم تطبيقها بهذا الخصوص والمردود الإيجابي المتوقع لذلك كما أكد بأنه سيتم دراسة الاقتراح من جميع الجوانب من قبل الجهاز الفني في وزارة الصحة لكي يتم الاطمئنان التام لنجاعة الإجراءات المقترحة ومدى ملاءمتها ومطابقتها التامة مع التعليمات والاشتراطات الصحية المعتمدة من السلطات الصحية في البلاد.

وأكدت الكويتية ثقتها التامة بالرأي الفني لوزارة الصحة والذي سيتوافق بالتأكيد مع مصلحة الوطن والمواطنين، مقدمين خالص الشكر والتقدير للجهود المخلصة والمبذولة من قبل وزارة الصحة وعلى رأسها الوزير وجميع الطواقم الطبية والإدارية مقدرين لهم حسن تقبلهم للاقتراحات المطروحة في سبيل تطوير الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

وكانت اللجنة الرئيسة لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 بحثت في اجتماعها امس برئاسة وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح سبل ايجاد آلية لادارة انتخابات مجلس الأمة 2020 وفق الاشتراطات الصحية غير المخالفة لمواد الدستور والقانون المنظم للعملية الانتخابية.

وقال مدير عام البلدية احمد المنفوحي: ما زلنا نبحث آلية ايجاد صيغة لتقريب وجهات النظر بخصوص التوافق بين تطبيق مواد الدستور والالتزام بالاشتراطات الصحية في شأن آلية تسجيل المرشحين للانتخابات بالاضافة الى تصويت الناخبين في يوم الاقتراع. واوضح المنفوحي ان ما ذكر بخصوص حجز مواعيد المطاعم لا يتعلق بالمطاعم العادية وانما المقصود المطاعم ذات الصالات الكبيرة مؤكدا الحزم في منع اقامة المخيمات الربيعية وازالة 38 مخيما حتى الآن، ومشيرا الى ان التزام المجمعات التجارية بالاشتراطات الصحية بلغ 88% وهي نسبة جيدة.

من جهته، قال رئيس الفرق الميدانية عبدالفتاح العلي ان مسطرة القانون ستكون على الجميع بلا استثناء، وسنطبقه وفق الاشتراطات الصحية المعمول بها.

من جانب آخر، تعاملت وزارة الداخلية مع الدعوات لاقامة الاعراس والتجمعات المخالفة لقرارات السلطات الصحية، وتم استدعاء اصحابها قبل اقامتها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وذكرت الوزارة في بيان لها انه ضمن الجهود الأمنية لمنع التجمعات بانواعها المختلفة والتصدي لها قبل اقامتها تنفيذا للقرارات الصادرة من قبل السلطات الصحية في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد قامت الوزارة بمتابعة تلك الدعوات لمنع اقامة التجمعات في جميع انحاء البلاد مع عدد من دعوات الاعراس والتجمعات المخالفة لقرارات السلطات الصحية في البلاد.

وتم استدعاء اصحابها قبل اقامتها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأهابت الوزارة بالمواطنين ضرورة الالتزام بقرارات السلطات الصحية في البلاد بمنع التجمعات سواء العامة او الخاصة مؤكدة ان وزارة الداخلية ستتخذ الاجراءات القانونية تجاه من يدعو او يشارك في اي تجمعات.