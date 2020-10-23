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حث وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي قياديي الوزارة على ضرورة التوصل إلى آلية محكمة تنظم عملية الاختبارات خلال الظروف الصحية الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا. واكد في اجتماع ترأسه أمس على ضرورة تقييم التحصيل العلمي ومستويات الطلبة في نظام التعلم عن بعُد، مشيرا إلى أنه تم البحث في جميع الخيارات المطروحة من اختبارات تحريرية او امتحانات الكترونية محددة وفق ضوابط محكمة. وقال الحربي أنه سيتم تقديم تصور شامل يوم الاربعاء المقبل فيما يخص الاختبارات بما يخدم العملية التعليمية ويحافظ على النظام التعليمي في البلاد ويحقق العدالة والمساواة لجميع الطلبة.

وفي هذا الصعيد، علمت النهار من مصادرها ان فرض الاختبارات على الطلبة سيكون قاصرا على الدارسين من الصف الثامن وحتى الثاني عشر. ونوهت الى ان آراء قياديي التربية انقسمت بين مؤيد ومعارض لعقد الاختبارات في ظل الظروف الاستثنائية، فيما تباينت آراء المؤيدين بين الاختبارات التحريرية والالكترونية، مبينة أن المؤيدين للاختبارات التحريرية وهم الأغلبية فضلوا العودة إلى الاختبارات التقليدية مع مراعاة تقسيم أو توزيع أوقات الطلبة على فترات مختلفة إلى جانب تطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد المكاني وفقا لضوابط الاجراءات الاحترازية.

وأضافت المصادر، أن المعارضين للاختبارات التحريرية ارتأوا ضرورة البحث عن البديل طالما ان الوزارة مصرة على عقد الاختبارات، وذلك من خلال اللجوء إلى الاختبارات الالكترونية وفق آلية مراقبة محكمة لاسيما ان الظروف الصحية لا تحتمل المغامرة بصحة الطلاب والطالبات في ظل انتشار الفيروس ووصوله إلى بعض الهيئات التعليمية والادارية في المدارس، مؤكدة انه لا جدوى من الاختبارات التحريرية سوى تنفيع البعض من خلال تشكيل اللجان.