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استقبلت وزارة الصحة امس الدفعة الأولى من الوفد الطبي الباكستاني المكون من 15 طبيبا متخصصا و 41 فنيا و152 ممرضا وممرضة حيث اجريت لهم الفحوصات اللازمة وأخذت منهم المسحات على أن يتم حجرهم 14 يوما ومن ثم توزيعهم على المستشفيات للمساندة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 889 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 119420 في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 730 حالة.

وكانت الوزارة أعلنت عن شفاء 798 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع حالات الشفاء 110714 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 126 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7976 حالة.

وأشار السند إلى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 8045 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 857707.