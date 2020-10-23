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أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البرلمانية خليل الصالح أن قانون التركيبة السكانية الذي أقر في الجلسة الأخيرة يلزم الحكومة بإصدار اللوائح والقرارات التي سيتحدد بموجبها السقف الأعلى للجاليات، موضحا أن اللجنة اجتمعت أمس من اجل ضبط صياغة القانون الذي يعتبر فصلا جديدا للتعاون بين الحكومة والمجلس. وقال إن القانون حمل ايجابية مهمة في ضبط عدد الوافدين، وفكرته تعتمد على الزام الحكومة باصدار لوائح تتضمن الآليات والأحكام بخصوص العمالة الوافدة مشيرا إلى أن مشكلة التركيبة السكانية ظهرت بشكل جلي بعد ظهور فيروس كورونا.

وأكد الصالح أن المجلس وضع الحكومة في اطار تحمل المسؤولية، وألزمها بموافاته بتقرير سنوي لمزيد من الرقابة موضحا أن القانون سيساهم في ضبط العمالة الوافدة وسيكون له دور في جودة الخدمات وبمعنى أكثر وضوحا اللي ما له شغل بالكويت يتوكل على الله.

وذكر ان القانون سيضع آلية جديدة للرقابة وسيكون له دور في تقنين العمالة وكفاءتها، وفي زيادة الوضع الأمني تحسنا فهناك الكثير من القضايا وراءها العمالة السائبة مطالبا الحكومة باستعجال اصدار اللوائح المتعلقة بسقف العمالة وعددها وكفاءتها.