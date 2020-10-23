مال وأعمال

تشن الجهات الرقابية المختصة، حملات تفتيشية واسعة للتدقيق على تعاملات عدد كبير من الشركات، خاصة المتعاملة في العقار والذهب والتأمين والعملات.

وفي هذا الصدد كشفت مصادر موثوقة لـالنهار عن ان الحملات التدقيقية المستمرة، تهدف لتنقية السوق المحلي من اي شبهات لعمليات غسل اموال محتملة، موضحة ان ثغرات قانونية كثيرة تم اغلاقها لسد الباب على المتلاعبين.

وافادت المصادر بأن مئات الشركات خضعت للتدقيق على اعمالها، ومعاملاتها، وصادراتها ووارداتها المالية، للتأكد من سلامة اعمالها بالشكل الذي يتماشى مع القانون.

ونوهت الى ان اي شبهة مالية ترقى لمستوى اتهام يتم فوراً تحويلها للجهات المختصة، لتخضع لمزيد من البحث والتدقيق.

وبينت المصادر انه تم حجب عشرات المنصات الالكتروينة التي تسخدم كمزادات دارات حولها شبهات للتربح وغسل الاموال.

ولا تتوقف الجهود الحكومية لحماية المال العام، ومكافحة الفساد، ورصد عمليات غسيل الأموال، من خلال تجفيف مصادرها، واعتقال المتورطين في تلك القضايا، والعمل على كشف الممولين.

وشددت الحكومة في وقت سابق على ضرورة حماية المال العام ومكافحة الفساد وتجسيد سيادة القانون.

كما تعمل على توحيد الرقابية، واتخاذ خطوات عملية جادة لمواجهة الفساد تؤدي الى تجفيف منابعه ومنع اسبابه ومحاسبة المتسببين في جرائم الفساد، واسترجاع الأموال العامة التي تعرضت للنهب والسرقة.

ودعت الحكومة كذلك الى تضافر كل الجهود، وتعاون كل الجهات، وتفعيل التنسيق الأمثل بين الجهات الرقابية، مع احترام الخصوصية والاستقلالية التي منحها القانون لكل منها.

