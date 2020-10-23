مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة مجموعة اسس القابضة تحول الشركة للخسائر بنهاية التسعة اشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة، امس، بلغت خسائر الفترة 826.91 ألف دينار، مقابل ارباح بقيمة 983.81 ألف دينار بالتسعة اشهر الأولى من عام 2019.

وقالت الشركة في البيان ان التحول السلبي في النتائج خلال فترات المقارنة يعود الى 3 عوامل، اولها تكبد الشركة خسارة من موجودات بالقيمة العادلة من خلال بيان الأرباح والخسائر بفارق قدره 1.44 مليون دينار.

من جهة اخرى اعلنت شركة العيد للأغذية عن توقيع اتفاقية صانع سوق مع شركة ثروة للاستثمار.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، ان الاتفاقية ليس لها اثر على المركز المالي للشركة.

