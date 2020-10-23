مال وأعمال

أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن عن توقيع عقدين بقيمة 6.27 ملايين دينار تابعين لشركة نفط الكويت.

وقالت «سفن» في بيانين منفصلين للبورصة، ان العقد الأول لمدة 11 شهراً وبقيمة 1.272 مليون دينار، وخاص بتنفيذ خدمات دعم الصيانة لمرافق حركة النفط والقياسات.

أما العقد الثاني، فخاص بتقديم خدمات الصيانة والدعم لمرافق التصدير التابعة لشركة نفط الكويت، وبقيمة 4.993 ملايين دينار، ولمدة 9 أشهر. وأوضحت «سفن» ان العقدين سينتج عنهما تحقيق ارباح تشغيلية سوف يتم ادراجها ضمن البيانات المالية للشركة لعام 2020/2021.

