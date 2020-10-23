مال وأعمال

تعاني شركات الطيران حول العالم من قلة الايرادات؟، وتضطر يومياً لمراجعة قوائم موظفيها.

وفي هذا الصدد اعلنت شركة الطيران كاثاي باسيفيك عن الغائها آلاف الوظائف اغلاق شركة طيرانها الاقليمية كاثاي دراغون، بعد ان طالت جائحة كورونا صناعة السفر العالمية.

وستؤثر التخفيضات على 5300 موظف في هونغ كونغ، حيث هو مقر الشركة. وقالت الشركة في بيان ان حوالي 600 عامل خارج المركز المالي الآسيوي سيتأثرون ايضاً بالقرار.

كما تخطط الشركة ايضاً لالغاء الوظائف الاضافية التي ما زالت شاغرة، اما من خلال تجميد عمليات التوظيف او الاستنزاف الطبيعي. وبهذا، سيبلغ مجموع الوظائف المخفضة في الشركة حوالي 8500 وظيفة، اي ما يمثل حوالي 24% من عدد الموظفين.

وقال اوغسطس تانغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة كاثاي باسيفيك في بيان: «اتخذنا كل الاجراءات الممكنة لتجنب فقدان الوظائف حتى هذه اللحظة»، مضيفاً ان شركة الطيران قلصت طاقتها، وأرجأت تسليم طائرات جديدة، وجمدت عمليات التوظيف وخفضت رواتب المديرين التنفيذيين، من بين اجراءات اخرى.

رغم ذلك، قال تانغ ان الشركة تواصل نزف ما يصل الى 258 مليون دولار شهرياً. وأضاف ان التغييرات التي اجريت يوم الأربعاء ستخفض نزيف الشركة النقدي بنحو 65 مليون دولار شهرياً.

وقفز سهم كاثاي باسيفيك بنسبة 4% يوم الأربعاء في هونغ كونغ بعد الأخبار.

ومثل شركات الطيران الكبرى الأخرى، اتخذت شركة كاثاي باسيفيك خطوات جذرية لدعم اعمالها هذا العام، اذ في وقت سابق من هذا الصيف، وافقت حكومة هونغ كونغ على قيادة خطة انقاذ بقيمة 5 مليارات دولار لشركة الطيران، مع اخذ حصة اقلية.

وقالت كاثاي هذا الأسبوع انها تتوقع تشغيل حوالي 10% من سعة رحلات الركاب ما قبل الوباء لبقية العام 2020، وأقل من 50% لعام 2021.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الذي يمثل حوالي 290 شركة طيران، الأسبوع الماضي انه يقدر ان ايرادات شركات الطيران هذا العام ستنخفض بنسبة 50% على الأقل، حيث ستبلغ 419 مليار دولار مقارنة بـ838 مليار دولار في 2019. وحثت المجموعة التجارية الحكومات على استخدام اختبار فيروس كورونا لاعادة فتح الحدود بأمان ودعت الى مزيد من الدعم المالي لمنع الانهيار المنهجي لصناعة الطيران.

