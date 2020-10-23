مال وأعمال

وافق مجلس ادارة شركة السكب الكويتية في اجتماعه، على طلب احدى الشركات الزميلة غير الكويتية بزيادة رأسمال تلك الشركة. وقالت «السكب» في بيان للبورصة ان زيادة رأسمال الشركة الزميلة ستتم عن طريق قرض الشركاء بمبلغ 4 ملايين دولار.

وأوضحت ان المعلومة السابقة ستؤثر على المركز المالي للشركة وذلك باعادة تصنيف مبلغ 612.5 ألف دينار (حصة شركة السكب الكويتية من قيمة قرض الشركاء) الوارد ببند القروض والسلفيات في بيان المركز المالي من الموجودات المتداولة الى الاستثمار في شركة زميلة (موجودات غير متداولة)، على ان ينعكس ذلك بالبيانات المالية لتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020.

