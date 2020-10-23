مال وأعمال

اختارت وكالة الدفاع الوطني للنقل National Defense Transportation Association (NDTA)، شركة «كي جي إل» KGL للحصول على جائزة NDTA للخدمة المتميزة للشركات لعام 2020، حيث منحت هذه الجائزة للشركة تقديراً لدعمها القيم لأهداف NDTA واظهارها قدرات وامكانيات قيادية كبيرة.

وسلمت الجائزة خلال حفل تكريم الشركات في الاجتماع السنوي لـ NDTA في الأسبوع الماضي، لممثل شركة كي جي ال بيت سويفت، بعد ان تم تقديم عرض تقديمي افتراضي للجوائز، خصوصاً ان NDTA تقدم سلسلة من الجوائز السنوية المرموقة تكريمًا للأعضاء والشركات والوحدات العسكرية الذين يظهرون إنجازات بارزة في النقل أو الخدمات اللوجستية وجودة الخدمة والجدارة على المستويين الإقليمي والوطني.

وشهدت مجموعة كي جي ال العديد من الإنجازات في الآونة الأخيرة، خصوصاً في هذا العام 2020 وتحقيقها مهمات صعبة في ظل جائحة كورونا «كوفيد -19»، ما اظهر قدرتها على إدارة الخدمات في أوقات الازمات بكل قوة وثقة عبر إدارة فنية ذي خبرة عريقة متمثل بتاريخ الشركة منذ تأسيسها في عام 1965، أي قبل 64 عاماً. وتطمح «كي جي ال» في الفترة المقبلة إلى توسع قاعدة اعمالها مع عملائها وفي مقدمتهم الجيش الأميركي في المنطقة، لا سيما ان الشركة لديها كل المقومات للعمل في اصعب الظروف وادارتها باحتراف.

