مال وأعمال

تكبدت البورصة خسائر أسبوعية في قيمتها السوقية الرأسمالية قدرها 697 مليون دينار، بالغة 33.424 ملياراً مقابل 34.121 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع الماضي. ورغم الإيجابية التي سادت السوق على مدى الجلستين الماضيتين، إلا أن البورصة أغلقت تداولاتها الأسبوعية على انخفاض مؤشر السوق العام 38?9 نقطة ليبلغ مستوى 5618?43 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?69 في المئة. وتم تداول كمية أسهم بلغت 202?2 مليون سهم تمت عبر 9696 صفقة نقدية بقيمة بلغت 34 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 16?8 نقطة ليبلغ مستوى 4401?81 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?38 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 139?4 مليون سهم تمت عبر 4282 صفقة نقدية بقيمة 5?6 ملايين دينار. كما انخفض مؤشر السوق الأول 49?7 نقطة ليبلغ مستوى 6230?87 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?79 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 62?7 مليون سهم تمت عبر 5414 صفقة بقيمة 28?4 مليون دينار . وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 3ر16 نقطة ليبلغ مستوى 4464?03 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 84?9 مليون سهم تمت عبر 2493 صفقة نقدية بقيمة 4?10 ملايين دينار (نحو 14?35 مليون دولار). وكانت شركات (رماية) و(الراي) و(منشآت) و(كويت ت) الأكثر ارتفاعا أما شركات (الأولى) و(خليج ب) و(اكتتاب) و(آن) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (فنادق) و(ريم) و(متحدة) و(مراكز) الأكثر انخفاضا.