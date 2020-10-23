مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة أجيال العقارية الترفيهية تراجع أرباح الشركة في تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 38.5% على أساس سنوي.

وبحسب نتائج الشركة المالية للبورصة، فقد بلغت أرباح الفترة 1.81 مليون دينار مقابل أرباح بقيمة 2.95 مليون دينار بتسعة الأشهر الأولى من عام 2019. وقالت الشركة في البيان إن تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض إيرادات التأجير بسبب جائحة كورونا. وسجلت الشركة أرباحاً بقيمة 567.63 ألف دينار خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل أرباح بنحو 1.06 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2019، بتراجع نسبته 46.6%.

